"Сампдория" отклонила очередное предложение "Арсенала" по Андерсену и Прату
"Арсенал" продолжает вести переговоры по трансферам Йоахима Андерсена и Денниса Прата из "Сампдории".
По сведениям La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб отклонил второе предложение "канониров". Первый раз "Арсенал" предлагал 42 миллиона за двух игроков, во второй - 50 миллионов.
Отмечается, что "Сампдория" хочет выручить с продажи футболистов 55 миллионов евро.
В минувшем сезоне Серии А "Сампдория" финишировала на девятом месте.
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