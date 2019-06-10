"Сампдория" отклонила очередное предложение "Арсенала" по Андерсену и Прату

Теги арсенал лондонсампдорияденнис пратйоахим андерсен

"Сампдория" отклонила очередное предложение "Арсенала" по Андерсену и Прату

"Арсенал" продолжает вести переговоры по трансферам Йоахима Андерсена и Денниса Прата из "Сампдории".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб отклонил второе предложение "канониров". Первый раз "Арсенал" предлагал 42 миллиона за двух игроков, во второй - 50 миллионов.

Отмечается, что "Сампдория" хочет выручить с продажи футболистов 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А "Сампдория" финишировала на девятом месте.

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