"Сампдория" по-прежнему намерена арендовать Ригони

Теги сампдориязенит санкт-петербургэмилиано ригони

"Сампдория" по-прежнему намерена арендовать Ригони

"Сампдория" нацелилась на полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони. Об этом сообщается в твиттере журналиста Николо Скиры.

Итальянский клуб готов арендовать 26-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 9,5 миллиона евро, если он сыграет 15 встреч за команду.

Ранее сообщалось, что "Зенит" не хочет опускать хавбека в аренду.

В минувшем сезоне 26-летний Ригони сначала выступал за "Аталанту", провел за клуб 13 матчей и забил три гола. В январе хавбек вернулся в "Зенит", в составе которого забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 поединках.

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