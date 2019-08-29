"Сампдория" по-прежнему намерена арендовать Ригони
"Сампдория" нацелилась на полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони. Об этом сообщается в твиттере журналиста Николо Скиры.
Итальянский клуб готов арендовать 26-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 9,5 миллиона евро, если он сыграет 15 встреч за команду.
Ранее сообщалось, что "Зенит" не хочет опускать хавбека в аренду.
В минувшем сезоне 26-летний Ригони сначала выступал за "Аталанту", провел за клуб 13 матчей и забил три гола. В январе хавбек вернулся в "Зенит", в составе которого забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 поединках.
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