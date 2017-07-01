"Сампдория" подписала двух итальянских футболистов

Два игрока присоединились к "Сампдории", сообщает официальный сайт клуба.

Речь идет о защитнике "Кальяри" Николе Мурру и хавбеке "Интера" Джанлуке Капрари. Оба футболиста заключили пятилетние соглашения.

Трансфер Капрари обошелся в 15 миллионов евро, а Мурру перешел в "Сампдорию" за 7 миллионов.

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