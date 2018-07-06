"Сампдория" подписала трансферную цель "Милана" и "Арсенала"

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Удинезе" Якуба Янкто.

Генуэзский клуб арендовал 22-летнего чеха на один сезон с обязательством выкупа следующим летом за 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что подписать Янкто хотели "Милан" и "Арсенал", однако "Сампдории" неожиданно удалось опередить более именитых конкурентов.

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