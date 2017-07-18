"Сампдория" предложили за Уилшира 7 миллионов

Итальянская "Сампдория" не оставляет надежд приобрести полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира.

Как сообщает источник, за футболиста итальянцы готовы заплатить 7 миллионов евро, в то время как "канониры" хотят заработать 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уилшир играл в аренде за "Борнмут". На его счету 29 матчей и две результативные передачи.

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