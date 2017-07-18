"Сампдория" предложили за Уилшира 7 миллионов

Теги сампдорияджек уилшерарсенал лондон

"Сампдория" предложили за Уилшира 7 миллионовИтальянская "Сампдория" не оставляет надежд приобрести полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира

Как сообщает источник, за футболиста итальянцы готовы заплатить 7 миллионов евро, в то время как "канониры" хотят заработать 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уилшир играл в аренде за "Борнмут". На его счету 29 матчей и две результативные передачи. 

Читайте: Венгер: "Думаю, в предстоящем сезоне Уилшер будет в "Арсенале" | http://soccernews.ru

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