"Сампдория" претендует на вингера "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургсампдориясебастьян дриусси

"Сампдория" претендует на вингера "Зенита"

"Сампдория" претендует на вингера "Зенита" Себастьяна Дриусси, сообщает итальянская пресса.

Генуэзский клуб намерен арендовать 22-летнего аргентинца на один год. Если переговоры с "сине-бело-голубыми" не увенчаются успехом, то итальянцы переключат внимание на Димитри Оберлена из "Базеля".

Дриусси в стартовавшем сезоне сыграл за "Зенит" три матча, результативными действиями не отличался.

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