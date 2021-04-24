"Сампдория" продлила контракт с 38-летним нападающим

Фото: Твиттер @sampdoria

38-летний капитан "Сампдории" Фабио Квальярелла продолжит выступать за генуеский клуб, сообщает Tuttosport.

В ближайшее время стороны подпишут соглашение, которое будет рассчитано на один сезон. Нападающий по новому контракту будет получать 700 тысяч евро.

Квальярелла выступает за "Сампдорию" с 2016 года

В сезоне 2020/2021 итальянец выходил на поле в 29 матчах Серии А, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.