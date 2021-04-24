"Сампдория" продлила контракт с 38-летним нападающим

Теги фабио квальярелласампдория

"Сампдория" продлила контракт с 38-летним нападающимФото: Твиттер @sampdoria 
38-летний капитан "Сампдории" Фабио Квальярелла продолжит выступать за генуеский клуб, сообщает Tuttosport.

В ближайшее время стороны подпишут соглашение, которое будет рассчитано на один сезон. Нападающий по новому контракту будет получать 700 тысяч евро.

Квальярелла выступает за "Сампдорию" с 2016 года
В сезоне 2020/2021 итальянец выходил на поле в 29 матчах Серии А, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

Читать также: "Интер" хочет купить голкипера "Вероны" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 апреля

Главные новости дня: 23 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов