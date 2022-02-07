"Сампдория" продлила контракт с Бартошем Берешиньски

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"Сампдория" продлила контракт с Бартошем Берешиньски

Фото: твиттер "Сампдории"\Автор неизвестен

"Сампдория" продлила соглашение с 29-летним польским защитником команды Бартошем Берешиньски, сообщает пресс-служба генуэзского клуба.

Отмечается, что новое соглашение поляка рассчитано до окончания сезона 2024/25. Берешиньски играет в "Сампдории" с 2017 года и за это время успел провести 158 матчей.

В нынешнем сезоне поляк сыграл 22 матча в рамках Серии А, в которых сумел отличиться двумя результативными передачами. За сборные Польши всех возрастов он провел 36 матчей, отдав в них один ассист.

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