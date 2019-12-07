"Сампдория" продлила контракт с Квальяреллой

Теги сампдорияфабио квальярелла

"Сампдория" продлила контракт с Квальяреллой

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Фабио Квальяреллой.

Новое соглашение между 36-летним футболистом и генуэзским клубом рассчитано до июня 2021 года.

Квальярелла выступает за "Сампдорию" с 2016 года, также он защищал цвета этой команды в сезоне 2006/07.

Суммарно форвард провёл за "блучеркьяти" 184 матча, забил 78 голов и сделал 20 ассистов.

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