"Сампдория" продлила контракт с Квальяреллой
"Сампдория" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Фабио Квальяреллой.
Новое соглашение между 36-летним футболистом и генуэзским клубом рассчитано до июня 2021 года.
Квальярелла выступает за "Сампдорию" с 2016 года, также он защищал цвета этой команды в сезоне 2006/07.
Суммарно форвард провёл за "блучеркьяти" 184 матча, забил 78 голов и сделал 20 ассистов.
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