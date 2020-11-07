"Сампдория" проиграла "Кальяри" в матче Серии А

1 Теги сампдориякальяри

"Сампдория" проиграла "Кальяри" в матче Серии А

В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Кальяри" одержал победу над "Сампдорией".

"Самдория" так и осталась на 10-м месте, а "Кальяри" поднялся на 11-е.

"Кальяри" - "Сампдория" 2:0

Голы: Жоао Педро (пен), 48 - 1:0, Нандес, 68 - 2:0

"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Годин, Дзаппа (Пизакане, 90), Валюкевич, Нандес (Калигара, 90), Марин (Соттиль, 46), Унас (Трамони, 90), Рог, Жоао Педро, Симеоне (Паволетти, 86).

"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски, Янкто (Лерис, 77), Кандрева (Верре, 81), Торсбю, Экдаль (Адриен Силва, 77), Рамирес (Дамсгор, 43), Куальярелла (ла Гумина, 77).

Удаление: Ауджелло (40).  

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