"Сампдория" просит перенести матч с "Фиорентиной" из-за трагедии в Генуе

Теги сампдорияфиорентина

"Сампдория" просит перенести матч с "Фиорентиной" из-за трагедии в Генуе

"Сампдория" просит перенести матч первого тура Серии А против "Фиорентины", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство "блучеркьяти" обратилось с соответствующей просьбой в федерацию футбола Италии из-за трагедии, случившейся накануне в Генуе.

Напомним, что в результате обрушения моста погибли, по меньшей мере, 37 человек.

Уже известно, что все матчи первого тура Серии А начнутся с минуты молчания.

Игра между "Сампдорией" и "Фиорентиной" запланирована на 19 августа.

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