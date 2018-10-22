"Сампдория" расписала нулевую ничью с "Сассуоло" (видео)
В заключительном матче девятого тура итальянской Серии А "Сампдория" принимала "Сассуоло". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.
"Сампдория" – "Сассуоло" - 0:0
"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Мурру, Берешиньски, Андерсен, Прат, Экдаль, Баррето, Рамирес (Сапонара, 75), Куальярелла (Ковнацки, 87), Дефрель (Капрари, 62).
"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Феррари, Лирола, Марлон, Джуричич (Аджапонг, 65), Бурабия, Ди Франческо (Сенси, 71), Маньянелли, Берарди, Эль-Бабакар (Матри, 82).
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|20
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|20
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