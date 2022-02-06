"Сампдория" разгромила "Сассуоло" в дебютном матче Супряги

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"Сампдория" разгромила "Сассуоло" в дебютном матче Супряги

Фото: инстаграм "Сампдории"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Сампдория" на своем поле разгромила "Сассуоло" со счетом 4:0.

Победу генуэзскому клубу принесли голы Франческо Капуто, Стефано Сенси, Андреа Конти и Антонио Кандревы. Украинский форвард хозяев Владислав Супряга вышел на поле на 36-й минуте и был заменен на 59-й.

"Сампдория", набрав 23 очка, вышла на 16-е место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 29 очками остался на 12-й позиции.

"Сампдория" – "Сассуоло" - 4:0 (2:0)
Голы: Капуто, 5 - 1:0, Сенси, 7 - 2:0, Конти, 63 - 3:0, Кандрева, 90 (с пенальти) - 4:0

"Сампдория": Фальконе, Берешиньски, Колли, Феррари, Мурру (Ауджелло, 75), Ринкон (Роналду Виейра, 75), Кандрева, Сенси, Торсбю, Габбьядини (Супряга, 36; Конти, 59), Капуто.

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес (Матеус Энрике, 73), Фраттези (Харруи, 60), Траоре (Дефрель, 60), Берарди (Сейде, 84), Скамакка, Распадори.

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