"Сампдория" разгромила "Сассуоло" в дебютном матче Супряги
Фото: инстаграм "Сампдории"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Италии "Сампдория" на своем поле разгромила "Сассуоло" со счетом 4:0.
Победу генуэзскому клубу принесли голы Франческо Капуто, Стефано Сенси, Андреа Конти и Антонио Кандревы. Украинский форвард хозяев Владислав Супряга вышел на поле на 36-й минуте и был заменен на 59-й.
"Сампдория", набрав 23 очка, вышла на 16-е место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 29 очками остался на 12-й позиции.
"Сампдория" – "Сассуоло" - 4:0 (2:0)
Голы: Капуто, 5 - 1:0, Сенси, 7 - 2:0, Конти, 63 - 3:0, Кандрева, 90 (с пенальти) - 4:0
"Сампдория": Фальконе, Берешиньски, Колли, Феррари, Мурру (Ауджелло, 75), Ринкон (Роналду Виейра, 75), Кандрева, Сенси, Торсбю, Габбьядини (Супряга, 36; Конти, 59), Капуто.
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес (Матеус Энрике, 73), Фраттези (Харруи, 60), Траоре (Дефрель, 60), Берарди (Сейде, 84), Скамакка, Распадори.
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|Атлетико Мадрид
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|35
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|Севилья
|20
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|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|20
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|Мальорка
|20
|18
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|20
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|19
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|Эспаньол
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|14