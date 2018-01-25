"Сампдория" - "Рома" - 1:1 (обзор)

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"Сампдория" - "Рома" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 3-го тура итальянской Серии А, в котором "Сампдория" и "Рома" не определили сильнейшего.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 21 46
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 21 41
6 Сампдория 21 34
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 21 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
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