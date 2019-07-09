"Сампдория" сделала предложение "Зениту" по Ригони

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"Сампдория" сделала предложение "Зениту" по Ригони

"Сампдория" нацелилась на хавбека "Зенита" Эмилиано Ригони.

Как сообщает Sky Sport Italia, итальянский клуб хочет арендовать игрока за 1 миллион евро с правом выкупа за 9 миллионов.

Часть минувшего сезона аргентинец провел в аренде в "Аталанте", но зимой вернулся в "Зенит".

Всего Ригони провел 24 игры, в которых отметился шестью голами и тремя ассистами.

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