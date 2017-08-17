"Сампдория" согласовала трансфер Вьетто

Нападающий мадридского "Атлетико" Лусиано Вьетто в ближайшее время станет игроком "Сампдории", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 23-летнего аргентинца. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.

Теперь "Сампдории" предстоит договориться с Вьетто об условиях личного контракта, после чего о переходе объявят официально.

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