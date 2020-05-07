"Сампдория" сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе

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"Сампдория" сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе

"Сампдория" объявила о том, что три члена команды заражены коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте.

По данным источника, один футболист, который ранее переболел коронавирусом, снова сдал положительный тест Covid-19.

Анализы были взяты у футболистов, тренеров и сотрудников клуба перед возобновлением тренировок на базе клуба.

Ранее стало известно, что у 6 членов "Фиорентины" также нашли коронавирус.

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