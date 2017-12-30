"Сампдория" – СПАЛ - 2:0, "Болонья" – "Удинезе" - 1:2, "Беневенто" – "Кьево" - 1:0 (обзоры)

Теги сампдорияспалболоньяудинезебеневентокьево

"Сампдория" – СПАЛ - 2:0, "Болонья" – "Удинезе" - 1:2, "Беневенто" – "Кьево" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 19-го тура итальянской Серии А.

"Сампдория" – СПАЛ - 2:0 

"Болонья" – "Удинезе" - 1:2 

"Беневенто" – "Кьево" - 1:0

Не пропустите: "Рома" сыграла вничью с "Сассуоло" и другие результаты 19-го тура итальянской Серии А. | http://soccernews.ru

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2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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