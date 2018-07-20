"Сампдория" стала еще одним претендентом на форварда "Ювентуса"

"Сампдория" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марко Пьяце, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, генуэзский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также на форварда претендуют "Валенсия", "Фиорентина" и "Вест Хэм".

"Ювентус" готов отдать 22-летнего Пьяцу в аренду с обязательством выкупа и с возможностью обратного трансфера.

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