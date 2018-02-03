"Сампдория" – "Торино" - 1:1 (обзор)

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"Сампдория" – "Торино" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура итальянской Серии А между "Сампдорией" и "Торино".

Не пропустите: "Сампдория" и "Торино" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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7 Милан 22 34
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9 Торино 23 33
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