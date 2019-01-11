"Сампдория" увела игрока у "Спартака" и ЦСКА

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"Сампдория" увела игрока у "Спартака" и ЦСКА

Форвард "Саутгемптона" Маноло Габбьядини не выбрал Россию новым местом продолжения карьеры.

Как сообщает Gianlucadimarzio.com, 27-летний итальянец в шаге от перехода в "Сампдорию", которая подпишет игрока на правах аренды с возможностью выкупа.

Напомним, что ранее интерес к Габбьядини проявляли "Спартак" и ЦСКА.

В нынешнем сезоне на счету игрока один забитый мяч в 15 играх.

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