"Сампдория" уволила главного тренера

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"Сампдория" уволила главного тренера

Фото твиттер "Сампдории"

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила об уходе Роберто Д'Аверсы с поста главного тренера.

46-летнего специалиста отстранили от работы на фоне неудовлетворительных результатов команды - генуэзцы не побеждают уже больше месяца.

По данным СМИ, новым наставником "моряков" может стать Марко Джампаоло.

Д'Аверса возглавлял "Сампдорию" с июля. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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