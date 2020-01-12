"Сампдория" в домашнем матче обыграла "Брешию"
"Сампдория" в домашнем матче обыграла "Брешию" в рамках 19-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей дубль оформил 36-летний нападающий Фабио Квальярелла, по разу отличились хавбек Кароль Линетти, Якуб Янкто и нападающий Джанлука Капрари.
"Сампдория" - "Брешиа" - 5:1 (2:1)
Голы: Чансельор, 12 - 0:1, Линетти, 34 - 1:1, Янкто, 45 - 2:1, Куальярелла, 69 (пенальти) - 3:1, Капрари, 77 - 4:1, Куальярелла, 90 - 5:1.
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Мурильо, 86), Реджини, Мурру, Шабо, Янкто, Торсбю, Роналду Виейра (Экдаль, 82), Линетти, Куальярелла, Габбьядини (Капрари, 76).
"Брешия": Йоронен, Сабелли, Матею (Мартелла, 82), Чансельор, Мангравити, Ромуло, Вивиани, Бизоли, Шпалек (Ндой, 69), Торрегросса, Балотелли.
"Сампдория" с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. "Брешиа" идет на 19 позиции.
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