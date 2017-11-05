"Сампдория" в гостях обыграла "Дженоа"

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"Сампдория" в гостях обыграла "Дженоа"

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Сампдория" на выезде взяла верх над "Дженоа".

"Дженоа" – "Сампдория" - 0:2

Голы: Рамирес, 24 - 0:1, Квальярелла, 84 - 0:2.

"Дженоа": Перин, Россеттини, Зуканович, Рози (Лазович, 53; Пеллегри, 86), Иццо, Велозу, Лаксальт, Таарабт, Ригони (Пандев, 67), Омеонга, Лападула.

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич, Берешиньски, Феррари, Прат (Альварес, 77), Торрейра, Рамирес (Баррето, 60), Линетти, Сапата (Капрари, 87), Квальярелла.

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