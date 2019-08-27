"Сампдория" возобновила интерес к полузащитнику "Зенита"

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"Сампдория" возобновила интерес к полузащитнику "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони всё ещё может покинуть питерский клуб этим летом.

Как сообщает итальянская пресса, интерес к аргентинцу возобновила "Сампдория", которая ранее отказалась от аренды игрока из-за его финансовых требований.

Стороны снова ведут переговоры об аренде с правом последующего выкупа. Отмечается, что "сине-бело-голубые" готовы отпустить хавбека в другую команду.

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 45 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов. Сдавался в аренду "Аталанте".

Контракт футболиста с действующим чемпионом России рассчитан ещё на два года. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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