"Сампдория" вырвала победу над "Дженоа"
В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Дженоа" уступил "Сампдории".
"Дженоа" - "Сампдория" 0:1
Гол: Габбьядини, 85 - 0:1
"Дженоа": Раду, Гильоне, Бираски, Ромеро, Паяч (Анкерсен, 65), Радованович, Шене (Ягелло, 66), Кассата, Кришито (Клеонизе, 88), Санабрия, Пинамонти.
"Сампдория": Аудеро, Мурру, Колли, Феррари, Депаоли, Роналду Виейра, Торсбю, Линетти, Экдаль (Мурильо, 45), Рамирес (Габбьядини, 75), Куальярелла (Капрари, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Удинезе
|15
|15
|16
|Лечче
|16
|15
|17
|Брешия
|15
|13
|18
|Сампдория
|15
|12
|19
|Дженоа
|15
|11
|20
|СПАЛ
|15
|9