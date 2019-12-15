"Сампдория" вырвала победу над "Дженоа"

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"Сампдория" вырвала победу над "Дженоа"

В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Дженоа" уступил "Сампдории".

"Дженоа" - "Сампдория" 0:1

Гол: Габбьядини, 85 - 0:1

"Дженоа": Раду, Гильоне, Бираски, Ромеро, Паяч (Анкерсен, 65), Радованович, Шене (Ягелло, 66), Кассата, Кришито (Клеонизе, 88), Санабрия, Пинамонти.

"Сампдория": Аудеро, Мурру, Колли, Феррари, Депаоли, Роналду Виейра, Торсбю, Линетти, Экдаль (Мурильо, 45), Рамирес (Габбьядини, 75), Куальярелла (Капрари, 75).

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