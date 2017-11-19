"Сампдория" - "Ювентус" - 3:2 (обзор)

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"Сампдория" - "Ювентус" - 3:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 13-го тура итальянской Серии А, в котором "Сампдория" дома обыграла туринский "Ювентус".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 13 35
2 Интер Милан 13 33
3 Ювентус 13 31
4 Рома 12 30
5 Лацио 12 28
6 Сампдория 12 26
7 Милан 13 19
8 Торино 13 18
9 Фиорентина 13 17
10 Кьево 13 17
11 Аталанта 13 16
12 Кальяри 13 15
13 Болонья 12 14
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 13 11
17 СПАЛ 13 10
18 Дженоа 13 9
19 Хеллас Верона 12 6
20 Беневенто 13 0
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