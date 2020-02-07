"Сампдория" заплатила 7 миллионов евро за датского таланта

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника "Нордсьелланда" Миккеля Дамсгора.

Сумма сделки составила 7 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года, который вступит в силу 1 июля.

Дамсгор является воспитанником "Нордсьелланда", за основную команду сыграл 77 матчей, забил 8 голов и сделал 17 ассистов.

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