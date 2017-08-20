Саму Гарсия покинул "Рубин" и перейдет в "Леванте"



"Рубин" расстался с испанским полузащитником Саму Гарсией, сообщает El Desmarque.

По сведениям издания, клуб и футболист достигли соглашения о досрочном разрыве контракта. Теперь хавбек ведет переговоры с "Леванте", которые близки к завершению.

27-летний Гарсия выступал за "Рубин" с 2016 года, провел за клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями. В январе 2017 года хавбек был отдан в аренду "Леганесу".

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