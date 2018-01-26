Саму Гарсия вернулся в "Малагу"

Полузащитник "Леванте" Самуэль Гарсия перешел в "Малагу", сообщает официальный сайт клуба.

"Анчоусы" арендовали футболиста на полгода с правом последующего выкупа. Хавбек играл за "Малагу" с 2013 по 2015 годы.

27-летний Гарсия выступал за "Леванте" с 2017 года и провел за клуб 10 матчей. Также играл за "Сан Андрес", "Алаурино", "Вильярреал", "Рубин" и "Леганес". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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