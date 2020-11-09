Самуэль Это’О рассказал о своем самочувствии после ДТП

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Самуэль Это’О рассказал о своем самочувствии после ДТП

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Камеруна Самуэль Это’О рассказал о своем самочувствии после автомобильной аварии.

"У меня все хорошо. Благодарю Бога за то, что мы серьезно не пострадали", - написал Это'О в своем Instagram.

Напомним, что инцидент произошел в Камеруне. Бывший футболист ехал по улице в своем автомобиле и в него врезался автобус. Камерунец был госпитализирован после ДТП.

39-летний Это'О за свою карьеру выступал за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК". За сборную Камеруна сыграл 118 матчей и забил 56 голов. Трехкратный чемпион Испании, чемпион Италии, трехкратный победитель Лиги Чемпионов.

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