Самуэль Умтити отказал "Ливерпулю"

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити отказался перейти в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист намерен бороться за место в составе каталонского клуба, хотя мерсисайцды проявляли к нему активный интерес.

В нынешнем сезоне 27-летний Умтити провел за "Барселону" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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