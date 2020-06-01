Самуэль Умтити вернулся к тренировкам
Французский защитник Самюэль Умтити приступил к тренировкам в общей группе, сообщает AS.
Футболист около трех недель восстанавливался после травмы, которую получил на второй день после возобновления индивидуальных тренировок.
В нынешнем сезоне 26-летний Умтити провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 гола.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов продать игрока за 30 миллионов евро.
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