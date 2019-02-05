Самые богатые клубы мира: опубликован список

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Самые богатые клубы мира: опубликован список

Портал Goal.com опубликовал список из самых богатых футбольных клубов мира. Рейтинг составила аудиторская компания The Soccerex Football Finance.

При составлении рейтинга учитывались: общая стоимость активов, материальные активы, средства на счетах, размер инвестиций владельца, а также чистая задолженность.

Первое место занял "Манчестер Сити", который получил оценку от экспертов 4.21. Вторым стал ПСЖ (3,84). Также в тройку вошла "Бавария" (2,67). 

В число первых ста клубов также вошли российские "Зенит" и "Спартак".

Полностью список из топ-10 богатейших клубов выглядит так: 

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 4,21

2. ПСЖ (Франция) - 3,84

3. "Бавария" (Германия) - 2,67

4. "Тоттенхэм" (Англия) - 2,66

5. "Арсенал" (Англия) - 2,43

6. "Реал" (Испания) - 2,38

7. "Барселона" Испания - 2,05

8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,99

9. "Ювентус" (Италия) - 1,96

10. "Челси" (Англия) - 1,89

...

29. "Зенит" (Россия) - 0,77

42. "Спартак" (Россия) - 0,59.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
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