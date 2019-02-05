Самые богатые клубы мира: опубликован список

Портал Goal.com опубликовал список из самых богатых футбольных клубов мира. Рейтинг составила аудиторская компания The Soccerex Football Finance.

При составлении рейтинга учитывались: общая стоимость активов, материальные активы, средства на счетах, размер инвестиций владельца, а также чистая задолженность.

Первое место занял "Манчестер Сити", который получил оценку от экспертов 4.21. Вторым стал ПСЖ (3,84). Также в тройку вошла "Бавария" (2,67).

В число первых ста клубов также вошли российские "Зенит" и "Спартак".

Полностью список из топ-10 богатейших клубов выглядит так:

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 4,21

2. ПСЖ (Франция) - 3,84

3. "Бавария" (Германия) - 2,67

4. "Тоттенхэм" (Англия) - 2,66

5. "Арсенал" (Англия) - 2,43

6. "Реал" (Испания) - 2,38

7. "Барселона" Испания - 2,05

8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,99

9. "Ювентус" (Италия) - 1,96

10. "Челси" (Англия) - 1,89

...

29. "Зенит" (Россия) - 0,77

42. "Спартак" (Россия) - 0,59.

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