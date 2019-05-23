Самые большие футбольные транжиры Европы

Мы покопались в истории и выяснили, кто – и на кого – тратился в последние тридцать лет футбола.

1992/93

Больше всего потратились: «Интер»

Сумма: 33,4 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Блекберн» (8,46 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Игорь Шалимов (10.8 млн. фунтов), Дарко Панчев (10.8 млн. фунтов), Маттиас Заммер (5.4 млн. фунтов), Рубен Соса (5.4 млн. фунтов), Сальваторе Скиллачи (900 тыс. фунтов)

Результат: 2-е место в Серии А, без Европы

Девятое место в сезоне 1991/92 заставило «Интер» распрощаться с немецким трио Клинсманна, Маттеуса и Бреме с пригласить дорогостоящих легионеров. Среди них – россиянин Шалимов (девять голов за 32 игры) и уругваец Соса (20 голов ща 28 матчей). Благодаря усилениям удалось подняться – до чемпионов и «врагов» «Милана» не хватило четырёх очков.

1993/94

Больше всего потратились: «Лацио»

Сумма: 21,78 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Блекберн» (8,5 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Ален Бокшич (9,9 млн. фунтов), Лука Маркеджани (6,3 млн. фунтов), Пьерлуиджи Казираги (4,05 млн. фунтов), Роберто Ди Маттео (1,5 млн. фунтов)

Результат: 4-е место в Серии А, второй раунд кубка УЕФА

Дино Дзофф потратил немало денег – и всё для того, чтобы поднять «Лацио» с пятого на четвёртое место. Тем временем их соперник «Интер» выиграл кубок УЕФА.

1994/95

Больше всего потратились: «Реал»

Сумма: 12.6 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Эвертон» (10.9 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Микаэль Лаудруп (8.6 млн. фунтов), Фернандо Редондо (3.2 млн. фунтов), Хосе Эмилио Амависка (810 тыс. фунтов)

Результат: 1-е место в Примере, плей-офф Кубка УЕФА

После пяти сезонов из чемпионства «Реал» раскошелился. Хорхе Вальдано смог таки выиграть в Примере, а вот в Кубке УЕФА его остановил… «Оденсе».

1995/96

Больше всего потратились: «Интер»

Сумма: 26,3 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Ньюкасл» (24,5 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Пол Инс (9,5 млн. фунтов), Кайо (6,8 млн. фунтов), Хавьер Санетти (5.9 млн. фунтов), Роберто Карлос (3.15 млн фунтов)

Результат: 7-е место в Серии А, первый раунд кубка УЕФА

Мда, не очень получилось. Рой Ходжсон оказался тренером главных транжир в мире после того, как те оказались на дне Серии А в 1995 году. Он поднял их на седьмое место и в зону еврокубков. Правда, в Кубке УЕФА ничего не получилось: их домой отправил швейцарский «Лугано».

1996/97

Больше всего потратились: «Реал»

Сумма: 54,5 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Ньюкасл» (17,5 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Предраг Миятович (12.6 млн. фунтов), Давор Шукер (9.9 млн. фунтов), Зе Роберто (8.1 млн. фунтов), Кларенс Зеедорф (7.7 млн фунтов), Роберто Карлос (5.4 млн фунтов)

Результат: 1-е место в Примере, без еврокубков

Худший финиш за 19 лет в Примере – не то, на что надеялись «сливочные». Чтобы всё исправить Фабио Капелло потратил 50 млн. фунтов, и не прогадал.

1997/98

Больше всего потратились: «Интер»

Сумма: 65,4 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Ньюкасл» (24,7 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Роналдо (25,2 млн. фунтов), Альваро Рекоба (15.3млн. фунтов), Паулу Соуза (6.8 млн. фунтов), Зе Элиас (5.04 млн фунтов)

Результат: 2-е место в Серии А, золото Кубка УЕФА

Какое-то время в Италии деньги вращались сумасшедшие. В итоге «Интер» обошёл абсолютно всех по тратам, подписав из «Барселоны» Роналдо за рекордную сумму. Бразилец не разочаровал, забив 34 во всех турнирах. Правда, «Ювентус» всё равно выиграл скудетто.

1998/99

Больше всего потратились: «Лацио»

Сумма: 92.7 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Манчестер Юнайтед» (29.35 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Кристиан Вьери (25.6 млн. фунтов), Марсело Салас (15.6 млн. фунтов), Синиша Михайлович (15.3 млн. фунтов), Иван Де ла Пенья (13.5 млн фунтов)

Результат: 2-е место в Серии А, Кубок обладателей кубков УЕФА

Понты продолжаются. Теперь состав, в котором уже выступали Алессандро Неста, Павел Недвед и Ален Бокшич, стал ещё сильнее. И всё равно «Милан» выиграл сезон благодаря единственному очку. Ну а победа в Кубке обладателей кубков УЕФА стала последней в его истории.

1999/2000

Больше всего потратились: «Интер»

Сумма: 127.9 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Ливерпуль» (35.9 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Кристиан Вьери (32 млн. фунтов), Кларенс Зеедорф (21.6 млн. фунтов), Анджело Перуцци (17.1 млн. фунтов), Кристиан Пануччи (8.1 млн фунтов)

Результат: 4-к место в Серии А, без еврокубков

И вот опять. Столько денег – и всё равно 4-е место и 14 очков от лидеров «Лацио».

2000/01

Больше всего потратились: «Рома»

Сумма: 93.06 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Лидс» (48.7 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Габриэль Батистута (23.5 млн. фунтов), Вальтер Самуэль (18.72 млн. фунтов), Жонатан Зебина (16.6 млн. фунтов), Эмерсон (16.2млн фунтов)

Результат: 1-е место в Серии А, четвёртый раунд Кубка УЕФА

До сих пор самый дорогостоящий 31-летний футболист в истории, «Батигол» наконец выиграл скудетто спустя девять лет в «Фиорентине». «Рома», проигравшая «Ливерпулю» в Кубке УЕФА, в итоге заняла первое место в лиге.

2001/02

Больше всего потратились: «Ювентус»

Сумма: 161.2 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Манчестер Юнайтед» (58.6 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Джанлуиджи Буффон (32.6 млн. фунтов), Павел Недвед (25 млн. фунтов), Марсело Салас (22.5 млн. фунтов), Лилиан Тюрам (22 млн фунтов)

Результат: 1-е место в Серии А, второй групповой этап ЛЧ

«Ювенус» продал Зинедина Зидана за сумасшедшие деньги, что позволило им серьёзно усилиться и отобрать чемпионство у «Ромы». Увы, пройти группу, в которой играли «Байер», «Депортиво» и «Арсенал» не удалось.

2002/03

Больше всего потратились: «Интер»

Сумма: 98,6 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Манчестер Юнайтед» (30.6 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Эрнан Креспо (32.4 млн. фунтов), Фабио Канноваро (20.7 млн. фунтов), Франческо Коко (20.2 млн. фунтов), Матиас Альмейда (19.9 млн фунтов)

Результат: 2-е место в Серии А, полуфинал ЛЧ

Массимо Моратти переживал самый дорогостоящий кризис среднего возраста в истории. Только посмотрите на его траты, которые в итоге привели к двум Кубкам УЕФА, ну а сезон 2002/03 принёс одни разочарования.

2003/04

Больше всего потратились: «Челси»

Сумма: 121.5 млн. фунтов

Самые видные трансферы: Дэмьен Дафф (17 млн. фунтов), Эрнан Креспо (16.8 млн. фунтов), Клод Макелеле (16 млн. фунтов), Адриан Муту (15.8 млн фунтов), Хуан Себастьян Верон (15 млн. фунтов)

Результат: 2-е место в АПЛ, полуфинал ЛЧ

Роман Абрамович был так впечатлён четвертьфинальной победой «Манчестер Юнайтед» над «Реалом», что решил обзавестись собственным клубом из Англии. В результате его шоппинга лондонцы поразили весь мир своими тратами, но выиграть ничего не получилось. Зато «Арсенал», потративший 1,75 млн. фунтов на Леманна и Клиши, сумел показать лучший результат.

2004/05

Больше всего потратились: «Челси»

Сумма: 94.45 млн. фунтов

Самые видные трансферы: Дидье Дрогба (24 млн. фунтов), Рикарду Карвалью (19.85 млн. фунтов), Паулу Феррейра (13.2 млн. фунтов), Арьен Роббен (12 млн фунтов)

Результат: 2-е место в АПЛ, полуфинал ЛЧ

На полях Англии российский олигарх добился своего, а вот в Европе прогресса не наблюдалось. В том году «Челси» потратился в два раза больше, чем «Ливерпуль», но Джими Траоре всё равно оказался сильнее.

2005/06

Больше всего потратились: «Реал»

Сумма: 80.5 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Челси» (54.4 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Серхио Рамос (24.3 млн. фунтов), Робиньо (21.6 млн. фунтов), Жулио Баптиста (18 млн. фунтов), Антонио Кассано (4.9 млн фунтов)

Результат: 2-е место в Примере

«Сливочные» потратились больше, чем кто-либо в том году, но упустили все заветные трофеи. Лучшим нападающим «Реала» стал Роналдо, забивший 15 голов.

2006/07

Больше всего потратились: «Реал»

Сумма: 92.7 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Челси» (56.5 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Мамаду Диарра (23.4 млн. фунтов), Фернандо Гаго (18.5 млн. фунтов), Эмерсон (18 млн. фунтов), Руд ван Нистелрой (13.5млн фунтов), Гонзало Игуаин (10.8 млн. фунтов), Фабио Канноваро (6.3 млн. фунтов), Марсело (5.9 млн. фунтов)

Результат: 1-е место в Примере

Наконец хотя бы чемпионство, причём противостояние с «Барсой» оказалось очень сложным. На этот раз не «Арсенал», а «Бавария» оказалась сильнее в ЛЧ.

2007/08

Больше всего потратились: «Реал»

Сумма: 106.2 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Ливерпуль» (69.3 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Арьен Роббен (24 млн. фунтов), Пепе (21 млн. фунтов), Уэсли Снейдер (19 млн. фунтов), Ройстон Дренте (10.1 млн. фунтов)

Результат: 1-е место в Примере

Вот вам и хет-трик. В этот раз «Реал» отбивался от «Вильярреала», который занял второе место.

2008/09

Больше всего потратились: «Манчестер Сити»

Сумма: 119.35 млн. фунтов

Самые видные трансферы: Робиньо (32.5 млн. фунтов), Жо (18 млн. фунтов), Найджел де Йонг (16 млн. фунтов), Крейг Беллами (14 млн. фунтов), Пабло Сабалета (6.5 млн. фунтов), Венсан Компани (6 млн. фунтов)

Результат: 10-е место в АПЛ, четвертьфинал Кубка УЕФА

Марк Хьюз как-то получил самый большой трансферный бюджет в Европе. Да, Марк Хьюз. Результаты выше.

2009/10

Больше всего потратились: «Реал»

Сумма: 221.6 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Манчестер Сити» (125.5 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Криштиану Роналду (80 млн. фунтов), Карим Бензема (35.8 млн. фунтов), Хаби Алонсо (30 млн. фунтов)

Результат: 2-е место в Примере

Во время этого трансферного окна «Реал» дважды побил мировой рекорд, но даже это не помогло добиться какого-либо прогресса.

2010/11

Больше всего потратились: «Манчестер Сити»

Сумма: 152 млн. фунтов

Самые видные трансферы: Эдин Джеко (27 млн. фунтов), Яя Туре (24 млн. фунтов), Давид Сильва (24 млн. фунтов), Марио Балотелли (24 млн. фунтов)

Результат: 3-е место в АПЛ

Одно из самых важных лет в истории «Сити». Именно в это время сюда пришли две важнейшие фигуры будущего успеха «горожан». Коларов, Боатенг и, конечно, Туре и Сильва – всё это первоклассные игроки. «Сити» взял такое же количество очков, что и «Челси», проиграл киевскому «Динамо» в Европе и выиграл Кубок Англии – первый их трофей за 35 лет.

2011/12

Больше всего потратились: «Ювентус»

Сумма: 82.4 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Челси» (79.2 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Алессандро Матри (13.6 млн. фунтов), Мирко Вучинич (13,2 млн. фунтов), Фабио Квальярелла (9.2 млн. фунтов), Штефан Лихтштайнер (8.8 млн. фунтов)

Результат: 1-е место в Серии А, без еврокубков

Заняв седьмое место и упустив европейскую квалификацию, «Юве» пригласил на пост тренера Антонио Конте. А он получил немаленькую сумму на трансферы. С того момента туринцы не проигрывали.

2012/13

Больше всего потратились: ПСЖ

Сумма: 136 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Челси» (86.1 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Лукас Моура (38 млн. фунтов), Тиаго Силва (36 млн. фунтов), Эсекьель Лавесси (23.9 млн. фунтов), Златан Ибрагимович (15.4 млн. фунтов)

Результат: 1-е место в Лиге Один, четвертьфинал ЛЧ

Добро пожаловать на вечеринку, клуб не из Италии, Англии и Испании. В первый сезон ПСЖ чудесным образом упустил чемпионство, и теперь он, подписав всех звёзд мирового футбола, добился-таки своего. Но в плей-офф ЛЧ как всегда ждало разочарование.

2013/14

Больше всего потратились: «Реал»

Сумма: 157.9 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Тоттенхэм» (109 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Гарет Бейл (85.2 млн. фунтов), Асьер Ильярраменди (34 млн. фунтов), Иско (23 млн. фунтов), Дани Карвахаль (6 млн. фунтов)

Результат: 1-е место в Примере, чемпионство ЛЧ

Кубок Лиги Чемпионов, основанной в 1992, ни разу не доставался самой тратящейся команде до 2014 года. Гарет Бейл забил 22 гола и отдал 19 результативных пасов. Дебютный сезон для самого дорогостоящего футболиста планеты выдался удачным – он забил в финалах ЛЧ и Кубка Испании.

2014/15

Больше всего потратились: «Манчестер Юнайтед»

Сумма: 147.2 млн. фунтов

Самые видные трансферы: Анхель ди Мария (59.7 млн. фунтов), Андер Эррера (29 млн. фунтов), Люк Шоу (27 млн. фунтов), Маркос Рохо (16 млн. фунтов)

Результат: 4-е место в АПЛ

Пять из девяти футболистов, которых подписал Луи ван Гал, уже ушли. Эррера и Рохо тоже долго в клубе не пробудут. В нынешнем сезоне лишь Шоу достоин похвалы.

2015/16

Больше всего потратились: «Манчестер Сити»

Сумма: 149.6 млн. фунтов

Самые видные трансферы: Кевин де Брёйне (55 млн. фунтов), Рахим Стерлинг (49 млн. фунтов), Николас Отаменди (28.4 млн. фунтов), Патрик Робертс (12 млн. фунтов)

Результат: 4-е место в АПЛ, полуфинал ЛЧ

После 23 трёх матчей АПЛ «Сити» отставал от «Лестера» на три очка. Тут-то катарские владельцы и объявили о назначении Пепа Гвардиолы. В последние 15 матчей было выиграно всего шесть игр. Крайне скучный полуфинал ЛЧ завершился победой «Реала».

2016/17

Больше всего потратились: «Манчестер Сити»

Сумма: 171.5 млн. фунтов

Самые видные трансферы: Джон Стоунз (47.5 млн. фунтов), Лерой Сане (37 млн. фунтов), Габриэл Жезус (27 млн. фунтов), Илкай Гюндоган (20.3млн. фунтов), Клаудио Браво (17 млн. фунтов)

Результат: 3-е место в АПЛ

Гвардиола не поразил, заняв на одну позицию выше, чем Пеллегрини. В ЛЧ и того хуже получилось. Чуда не случилось – придётся подождать ещё сезон.

2017/18

Больше всего потратились: «Манчестер Сити»

Сумма: 278.7 млн. фунтов

Самые видные трансферы: Эмерик Ляпорт (57 млн. фунтов), Бенжамен Менди (52 млн. фунтов), Кайл Уокер (51 млн. фунтов), Бернарду Силва (43 млн. фунтов), Эдерсон (34 млн. фунтов)

Результат: 1-е место в АПЛ, четвертьфинал ЛЧ

А вот и чудо. Хотя поражение от «Ливерпуля» в четвертьфинале ЛЧ до сих пор обидно.

2018/19

Больше всего потратились: ПСЖ

Сумма: 246.7 млн. фунтов

Кто в АПЛ тратился больше всего: «Челси» (186.1 млн. фунтов)

Самые видные трансферы: Килиан Мбаппе (166 млн. фунтов), Леандро Паредес (34.7 млн. фунтов), Тило Керер (33 млн. фунтов), Хуан Бернат (13 млн. фунтов)

Результат: 1-е место в Лиге Один

И вы можете проиграть дома команде «Манчестер Юнайтед», которая будет строиться вокруг Скотта Мактоминея. Это обойдётся вам в какие-то 250 млн. фунтов.

