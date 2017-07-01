Самые ценные игроки мира по версии TransferMarkt

Известный статистический портал TransferMarkt обнародовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов планеты. Вот как выглядит его первая десятка.

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона", Испания) - 120 млн евро

2. НЕЙМАР ("Барселона", Испания) - 100 млн евро

3. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал", Испания) - 100 млн евро

4. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона", Испания) - 90 млн евро

5. АНТУАН ГРИЗМАНН ("Атлетико", Испания) - 80 млн евро

6. ГАРЕТ БЭЙЛ ("Реал", Испания) - 80 млн евро

7. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария", Германия) - 80 млн евро

8. ПОЛЬ ПОГБА ("Манчестер Юнайтед", Англия) - 75 млн евро

9. ЭДЕН АЗАР ("Челси", Англия) - 75 млн евро

10. ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус", Италия) - 75 млн евро

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