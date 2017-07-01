Самые ценные игроки мира по версии TransferMarkt

Теги лионель мессинеймаркриштиану роналдулуис суаресантуан гризманн

Самые ценные игроки мира по версии TransferMarktИзвестный статистический портал TransferMarkt обнародовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов планеты. Вот как выглядит его первая десятка.

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона", Испания) - 120 млн евро

2. НЕЙМАР ("Барселона", Испания) - 100 млн евро

3. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал", Испания) - 100 млн евро

4. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона", Испания) - 90 млн евро

5. АНТУАН ГРИЗМАНН ("Атлетико", Испания) - 80 млн евро

6. ГАРЕТ БЭЙЛ ("Реал", Испания) - 80 млн евро

7. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария", Германия) - 80 млн евро

8. ПОЛЬ ПОГБА ("Манчестер Юнайтед", Англия) - 75 млн евро

9. ЭДЕН АЗАР ("Челси", Англия) - 75 млн евро

10. ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус", Италия) - 75 млн евро

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комментарии
жк

Вы переоцениваете Роналду, в последних успехах Реала 80% вклада приходиться на Фло Переса,который честными и нечестным путем обеспечил эти успехи и только 10% тренеры и 10% игроки.Это у Барсы 60 % игроки,30% тренеры, и только 10% руководство Барсы.Так что все последние золотые мячи это мячи Ф.Переса,а не Роналду.И стоимость твоего Роналду 30млн.,не больше.

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БАГА

на данный момент дороже Роналду нет никого. Это на данный момент. Так что как-то глупо было ставит Месси первым.

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Пьянь

Роналду не может быть дороже Месси, так как ощутимо уступает ему в уровне.

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Разумны человек

такую дичь топ составили

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6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
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