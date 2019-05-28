Самые дикие стереотипы о ставках на спорт
Если вы решили заработать на спортивных ставках, то стоит познакомиться с главными стереотипами из мира беттинга. Далеко не всегда народная молва оказывается права. Не поддавайтесь общественному мнению, оценивайте подобные суждения критически, а наша статья вам в этом поможет.
Стереотип №1. Ставки на спорт - это голая удача и интуиция
Глупо спорить, что без удачи и чувствительной интуиции в азартных развлечениях ловить нечего. Но это дополнительные гаджеты, позволяющие настроить вашу беттинговую машину на верный курс, а не ключевые инструменты. Фортуна изменчива, поэтому полагаться на нее на постоянной основе невозможно. Истории о сумасшедших выигрышах на фарте случаются, но такие победы нельзя поставить на поток. Раз уж мы говорим о ставках на спорт, то логично будет проиллюстрировать наш первый стереотип примером из мира спорта. Допустим, футбольный клуб “Барселона” проиграл в чемпионате команде с восемнадцатого места. О чем это говорит? О том, что в конкретный день аутсайдер был лучше и удачливей. Однако оценить реальную силу противников можно только на длительной дистанции в 10-20 матчей. Это правило работает и в беттинге. Можно сделать одну удачную лайв ставку, а можно ежедневно получать прибыль от спортивных пари. Когда результат становится стабильным, то не приходится говорить не о везении, а о мастерстве.
Стереотип №2. Нужно грузить на фаворитов
Второе заблуждение, с которым можно столкнуться, утверждает, что ставки на фаворитов безопасней. В определенном контексте так оно и есть, но стоит помнить, что беспроигрышных стратегий не бывает. Любая команда рано или поздно терпит поражение. Любой спортсмен имеет спады и подъемы. Пока в спорт не пришли биороботы, фавориты будут проигрывать и сходить с дистанции. И это нормально.
Если рассуждать исключительно с финансовой точки зрения, то и здесь ставки на фаворитов часто не оправдывают себя. Очевидное преимущество отражается в линии букмекера низкими коэффициентами. Бездумно грузить на сильнейшего просто не выгодно - беттер не получает ожидаемой прибыли даже в случае победы.
Стереотип №3. Опытные беттеры знают беспроигрышную стратегию
В теории все самые популярные стратегии позволяют получать прибыль. Однако теория и практика могут быть очень дальними родственниками. В руках художника кисть становится волшебной палочкой, в руках дилетанта - палкой в краске. Каждый случай индивидуален. Для безупречной работы стратегии необходимо соблюдение нескольких условий:
• терпение
• контроль эмоций
• анализ
• щепотка везения
Практически каждая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу. Если беттер жаждет получить выигрыш здесь и сейчас - ничего не получится. Отступление от системы чревато провалом всего предприятия. Победы или поражения тоже сильно влияют на настроение игрока. Иногда после неудачного пари беттер в попытках отыграться сливает весь банк. О какой беспроигрышной стратегии может идти речь?
Умение анализировать собственные действия позволяет избегать ошибок, находить новые идеи и получать больше. К сожалению, не каждый обладает аналитическими способностями и готов проводить часы за подсчетом личной статистики. Однако успешный беттинг без анализа невозможен.
И напоследок вновь об удаче. Ставки на хоккей, футбол, баскетбол и другие игровые виды спорта всегда немного связаны с фартом. Иногда одно касание решает судьбу трофея вопреки законам логики и турнирным раскладам. Так бывает, против случайностей нет приема. Как нет и беспроигрышных стратегий.
Стереотип №4. На ставках легко заработать
Бытует мнение, что беттинг - легкий вид заработка. Можно сидеть под пальмой, грузить крупные суммы в букмекерской конторе, потягивая коктейль, и получать миллионы. Возможно, это самый лживый стереотип из всех озвученных выше. Ставки на спорт требуют времени, аналитического склада ума и тотального хладнокровия. При этом не лишним будет живой интерес к спорту. Коварство беттинга состоит в том, что в нем не бывает мелочей. Любая деталь может повлиять на конечный результат. Как и на площадке, поле или корте.
Стереотип № 5. Все букмекеры обманывают
Любой абсолют всегда ошибочен. Современные букмекерские конторы работают по белым схемам, что дает игроку определенные гарантии. Достаточно с вниманием подойти к выбору компании, чтобы в дальнейшем не кусать локти. Букмекерская компания “BetCity” - работает по лицензии, имеет оффлайн пункты для приема ставок и собственный аналитический штат. Это не единственные пункты, по которым можно отобрать “поставщика азарта”, но, пожалуй, самые важные. Правильный выбор букмекерской компании позволит избежать разочарований и обмана.
Регистрация в легальной букмекерской компании позволяет игроку обратиться в техническую поддержку, СРО или ЦУПИС за поддержкой в спорных или конфликтных ситуациях. Делайте правильный выбор бк.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16