Самые дикие стереотипы о ставках на спорт

Если вы решили заработать на спортивных ставках, то стоит познакомиться с главными стереотипами из мира беттинга. Далеко не всегда народная молва оказывается права. Не поддавайтесь общественному мнению, оценивайте подобные суждения критически, а наша статья вам в этом поможет.

Стереотип №1. Ставки на спорт - это голая удача и интуиция

Глупо спорить, что без удачи и чувствительной интуиции в азартных развлечениях ловить нечего. Но это дополнительные гаджеты, позволяющие настроить вашу беттинговую машину на верный курс, а не ключевые инструменты. Фортуна изменчива, поэтому полагаться на нее на постоянной основе невозможно. Истории о сумасшедших выигрышах на фарте случаются, но такие победы нельзя поставить на поток. Раз уж мы говорим о ставках на спорт, то логично будет проиллюстрировать наш первый стереотип примером из мира спорта. Допустим, футбольный клуб “Барселона” проиграл в чемпионате команде с восемнадцатого места. О чем это говорит? О том, что в конкретный день аутсайдер был лучше и удачливей. Однако оценить реальную силу противников можно только на длительной дистанции в 10-20 матчей. Это правило работает и в беттинге. Можно сделать одну удачную лайв ставку, а можно ежедневно получать прибыль от спортивных пари. Когда результат становится стабильным, то не приходится говорить не о везении, а о мастерстве.

Стереотип №2. Нужно грузить на фаворитов

Второе заблуждение, с которым можно столкнуться, утверждает, что ставки на фаворитов безопасней. В определенном контексте так оно и есть, но стоит помнить, что беспроигрышных стратегий не бывает. Любая команда рано или поздно терпит поражение. Любой спортсмен имеет спады и подъемы. Пока в спорт не пришли биороботы, фавориты будут проигрывать и сходить с дистанции. И это нормально.

Если рассуждать исключительно с финансовой точки зрения, то и здесь ставки на фаворитов часто не оправдывают себя. Очевидное преимущество отражается в линии букмекера низкими коэффициентами. Бездумно грузить на сильнейшего просто не выгодно - беттер не получает ожидаемой прибыли даже в случае победы.

Стереотип №3. Опытные беттеры знают беспроигрышную стратегию

В теории все самые популярные стратегии позволяют получать прибыль. Однако теория и практика могут быть очень дальними родственниками. В руках художника кисть становится волшебной палочкой, в руках дилетанта - палкой в краске. Каждый случай индивидуален. Для безупречной работы стратегии необходимо соблюдение нескольких условий:

• терпение

• контроль эмоций

• анализ

• щепотка везения

Практически каждая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу. Если беттер жаждет получить выигрыш здесь и сейчас - ничего не получится. Отступление от системы чревато провалом всего предприятия. Победы или поражения тоже сильно влияют на настроение игрока. Иногда после неудачного пари беттер в попытках отыграться сливает весь банк. О какой беспроигрышной стратегии может идти речь?

Умение анализировать собственные действия позволяет избегать ошибок, находить новые идеи и получать больше. К сожалению, не каждый обладает аналитическими способностями и готов проводить часы за подсчетом личной статистики. Однако успешный беттинг без анализа невозможен.

И напоследок вновь об удаче. Ставки на хоккей, футбол, баскетбол и другие игровые виды спорта всегда немного связаны с фартом. Иногда одно касание решает судьбу трофея вопреки законам логики и турнирным раскладам. Так бывает, против случайностей нет приема. Как нет и беспроигрышных стратегий.

Стереотип №4. На ставках легко заработать

Бытует мнение, что беттинг - легкий вид заработка. Можно сидеть под пальмой, грузить крупные суммы в букмекерской конторе, потягивая коктейль, и получать миллионы. Возможно, это самый лживый стереотип из всех озвученных выше. Ставки на спорт требуют времени, аналитического склада ума и тотального хладнокровия. При этом не лишним будет живой интерес к спорту. Коварство беттинга состоит в том, что в нем не бывает мелочей. Любая деталь может повлиять на конечный результат. Как и на площадке, поле или корте.

Стереотип № 5. Все букмекеры обманывают

Любой абсолют всегда ошибочен. Современные букмекерские конторы работают по белым схемам, что дает игроку определенные гарантии. Достаточно с вниманием подойти к выбору компании, чтобы в дальнейшем не кусать локти. Букмекерская компания “BetCity” - работает по лицензии, имеет оффлайн пункты для приема ставок и собственный аналитический штат. Это не единственные пункты, по которым можно отобрать “поставщика азарта”, но, пожалуй, самые важные. Правильный выбор букмекерской компании позволит избежать разочарований и обмана.

Регистрация в легальной букмекерской компании позволяет игроку обратиться в техническую поддержку, СРО или ЦУПИС за поддержкой в спорных или конфликтных ситуациях. Делайте правильный выбор бк.

