Самые дорогие игроки мира по версии CIES: Неймар - первый, Роналду - только сорок девятый

Футбольная обсерватория CIES обнародовала свой ежегодный отчет о рыночной стоимости футболистов из пяти основных европейских лиг.

Так, самым дорогим игроком планеты был назван форвард французского ПСЖ Неймар, оцененный в 213 миллионов евро. На 11 миллионов евро стоит его бывший партнер по каталонской "Барселоне" Лионель Месси. Третьим в рейтинге стал нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн со стоимостью 195 миллионов евро. Действующий же обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду оказался только на 49-месте со "своими" 80,4 миллионами евро.

Напомним, президент ПСЖ не выполнил свое громкое обещание, сделанное Неймару. | soccernews.ru