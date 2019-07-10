Самые дорогостоящие футболисты, которые не заиграны за сборные

Поговорим о звёздах, которые каким-то образом не попали в национальные команды до громкого перехода.

Когда клуб тратится на усиления, мы в первую очередь идём смотреть на их достижение на международной арене. Но далеко не всегда десятки миллионов выплачиваются за заигранных футболистов – иногда гранды рискуют. Сегодня мы поговорим о дорогостоящих игроках, которые либо не были заиграны за сборную на момент трансфера, либо всё ещё ждут вызова.

Эдерсон (35 млн. фунтов. «Бенфика» в «Манчестер Сити», 2017)

«Манчестер Сити» сделал Эдерсона самым дорогостоящим вратарём в истории, если мы учитываем курс фунта. 35 млн. – неплохо за футболиста, который ни разу не сыграл за национальную команду.

Как оказалось, они ещё мало заплатили.

Артур (35,5 млн. фунтов. «Гремио» в «Барселона», 2018)

«Барса» выложила нехилую такую сумму за полузащитника, который даже не заслужил вызов в сборную. Бразильцы долго отказывались ему доверять: попав на скамью запасных на матчи ЧМ, 22-летний полузащитник в итоге дебютировал только в товарищеской игре против США в сентябре.

В итоге Артур вышел в футболке «селесао» девять раз. В «Барселоне» он давно закрепился, и даже носит номер Иньесты, хотя стилем он больше напоминает Хави. Тот и сам подтверждает: «Смотрю на Артура, вижу себя. У него – ДНК «Барсы». Это видно по тому, как он играет, как ведёт себя с мячом, как думает, как двигается, как быстро соображает».

Малком (37,3 млн. «Бордо» в «Барселону», 2018)

Прошлым летом «Барселона» подписала сразу несколько неопробованных бразильцев. С Артуром получилось лучше, чем с Малкомом.

«Рома» уже начинает подумывать о том, что ей ещё повезло: год назад представители клуба тщетно прождали в аэропорте приезда футболиста, который взял и передумал, вместо этого направившись в «Барселону». Но в Каталонии показать себя у него не получилось: уже зимой мы были уверены, что его отправят куда-нибудь в аренду, но к концу сезона, когда чемпионство было считай в кармане, бразильцу стали больше доверяться. Останется ли Малком в «Барселоне»? Пока сказать сложно.

Винисиус Жуниор (39,6 млн. фунтов. «Фламенго» в «Реал», 2016)

Когда мадридцы подписали Винисиуса Жуниора в шестнадцатилетнем возрасте за дикие деньги, мы закатывали глаза.

Когда бразильцу исполнилось 18, он перебрался в Испанию. Здесь в свой дебютный сезон он забил три гола и сделал 12 результативных передач. Недостаточно, чтобы вызваться во взрослую сборную на Кубок Америки. Говорят, Зидан подумывает об аренде.

Родриго (40 млн. фунтов. «Сантос» в «Реал», 2019)

Примерно та же ситуация случилась с Родриго, который обошёлся «сливочным» в 40 млн. фунтов. В Испанию он переехал только сейчас.

Попрощавшись с родным клубом, Родриго перебрался в Мадрид, в то время как тренер «Сантоса» Хорхе Сампаоли предупредил европейских зрителей, что сразу ожидать чудес не стоит: «Родриго переходит в одну из сильнейших команд в мире, но он ещё совсем юн. В новой стране всё будет совершенно иначе, и в начале ему будет тяжело».

Ришарлисон (40 млн. фунтов. «Уотфорд» в «Эвертон», 2018)

Редкий пример того, когда громкая сделка оказалась взаимовыгодной.

«Уотфорд» нехило так заработал на игроке, который отгрузил соперникам пять голов за 12 матчей, а затем, в последующих 26, не сделал ничего. «Эвертон» же рад: новичок отметился 14 в дебютном сезоне, став одним из лучших в команде. После трёх голов за «ирисок» Ришарлисона позвали в сборную, и теперь на его счету уже 10 матчей.

Алекс Тейшейра (42,5 млн. фунтов. «Шахтёр» в «Цзянсу Сунин», 2016)

Забив 22 голов за 15 матчей в составе донецкого «Шахтёра», Алекс Тейшейра был одной ногой в «Ливрепуле», который готовился приобрести бразильца в январе 2016 года. Когда же оказалось, что украинцы затребовали 38 млн. фунтов (на то время рекордная сумма для англичан), «красные» пошли на попятную. Зато деньги сразу предложил «Цзянсу Сунин».

Спустя три года 29-летний полузащитник продолжает выступать в Китае, где забил 50 мячей за 109 матчей. Иногда вновь появляются слухи об интересе Юргена Клоппа.

Антони Марсьяль (44,73 млн. фунтов. «Монако» в «Манчестер Юнайтед», 2015)

Трансфер Антони Марсьяля в «Юнайтед» обошёлся манкунианцам в 36 млн. фунтов, но это ещё не всё: по словам президента «Монако» Вадима Васильева, «цена на самом деле составляет 57,6 млн. фунтов, учитывая всевозможные бонусы».

После гола француза в ворота «Ньюкасла» «МЮ» выложил 8,7 млн. фунтов – один из бонусов. Но два остальных остались не выплачены. Если бы Марсьяль сыграл за сборную Франции 25 раз, «Юнайтед» тоже пришлось бы платить, но нападающий провёл только 18 игр.

Дебютировал в сборной Антони через три дня после перехода в «Юнайтед».

Эрон Уан-Биссака (50 млн. фунтов. «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед», 2019)

45 млн. фунтов (плюс потенциальные пять млн.) за Эрона Уана-Биссаку сделали из него самого дорогостоящего англичанина, который ни разу не сыграл за «трёх львов». Но он всё равно не самый дорогостоящий незаигранный футболист в истории…

Эмерик Ляпорт (57 млн. фунтов. «Атлетик» в «Манчестер Сити», 2018)

Когда Ляпорт перешёл в «Манчестер Сити» за 57 млн. фунтов, на его счету не было ни одной игры за сборную Франции. Это удивляло. Что удивляет ещё больше, это то, что он до сих пор не вызывался!

Почему же такой талантливый игрок не смог пробиться в национальную команду? Может, дело в переизбытке защитников? Может, Дешаму нужен был кто-то помощнее? А может Ляпорт слишком уж голословно признавался в своей любви к Испании? И чем дольше 25-летний талант оставался за бортом, тем больше мы ему сочувствовали. Правда казалось, что тут какая-то личная неприязнь; сами подумайте, вместо его в состав вызывались Клеман Лангле, Мамаду Сахо, Преснель Кимпембе, Адиль Рами и даже Эльяким Мангаля!

Юрий Сергеев

