Самые эффективные бомбардиры европейского футбола: Месси - первый, Кейн и Гризманн - в тройке лучших, Роналду - 15-й

Статистический портал Opta вычислил эффективность 30 лучших бомбардиров топ-5 европейских лиг за последние четыре года.

Лидером рейтинга с показателем xG свыше 41 стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. Его ближайшими преследователями являются Харри Кейн (27) и Антуан Гризманн (25).

Также в десятку лучших вошли Гонсало Игуаин, Александр Ляказетт, Мохамед Салах, Мауро Икарди, Яго Аспас, Луис Суарес и Пауло Дибала.

А вот португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял только 15-е место в данном списке.

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