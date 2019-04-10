Самые эффективные бомбардиры европейского футбола: Месси - первый, Кейн и Гризманн - в тройке лучших, Роналду - 15-й

1 Теги лионель мессихарри кейнантуан гризманнкриштиану роналдустатистика

Самые эффективные бомбардиры европейского футбола: Месси - первый, Кейн и Гризманн - в тройке лучших, Роналду - 15-й

Статистический портал Opta вычислил эффективность 30 лучших бомбардиров топ-5 европейских лиг за последние четыре года.

Лидером рейтинга с показателем xG свыше 41 стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. Его ближайшими преследователями являются Харри Кейн (27) и Антуан Гризманн (25).

Также в десятку лучших вошли Гонсало Игуаин, Александр Ляказетт, Мохамед Салах, Мауро Икарди, Яго Аспас, Луис Суарес и Пауло Дибала.

А вот португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял только 15-е место в данном списке.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Это неправда. Лучшего футболиста в мире чем Я, не было и не будет! А что я самый красивый и самый мудрый, знает даже мои сёстры!

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