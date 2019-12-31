Самые громкие тренерские отставки 2019 года! Тут есть те, кто ушел мирно, но присутствуют и специалисты, которых выперли со скандалом

2019 выдался не слишком богатым на громкие увольнения тренеров. Впрочем, несколько именитых специалистов все же потеряли работу. Кто-то ушел сам, кого-то банально уволили за неудовлетворительные результаты команды, а некоторые отставки стали настоящим скандалом – достаточно вспомнить сборную Испании. Обо всем этом мы сегодня и вспомним.

Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм")

Аргентинский специалист работал главным тренером "шпор" с 2014 года, а в сезоне 2018/19 привел команду к финалу Лиги Чемпионов. На пути к решающему матчу евротурнира "Тоттенхэм" выбил из ЛЧ "Боруссию" из Дортмунда, "Манчестер Сити" и "Аякс". Только" Ливерпуль" сумел прервать успешный ход лондонцев в самом престижном клубном турнире Европы. Неплохо все шло и в АПЛ – Тоттенхэм 4 сезона подряд завершал чемпионат в ТОП-4, получая право на участие в Лиге Чемпионов. Впрочем, в сезоне 2019/20 что-то пошло не так. Классика: после взлета наступает болезненное падение. "Шпоры" откровенно сдали, опустившись во второй десяток турнирной таблице чемпионата. 19 ноября руководство клуба приняло решение уволить аргентинца с поста главного тренера. На тот момент команда занимала 14 место в турнирной таблице АПЛ после 12-ти туров, а преемником Маурисио стал одиозный Жозе Моуринью. Сейчас Почеттино находится без работы, однако нет сомнений, что следующий вызов для тренера наступит уже скоро. Маурисио выполнил отличную работу в Лондоне, выжимая приличные результаты в условиях ограниченного бюджета. Даже отсутствие хотя бы одного трофея не умаляет достижений Почеттино, который продержался на посту 2002 дня.

Карло Анчелотти ("Наполи")

"Папа Карло" классно начал в Неаполе, но завершение получилось грустным – одиозный Аурелио Де Лаурентис принял решение уволить алленаторе после неубедительных результатов в Серии "А" 2019/20. Анчелотти не простили безвыигрышную серию продолжительностью в 9 матчей в рамках всех турниров. Интересно, что отставка тренера состоялась после победы над "Генком" и выхода "Наполи" в плей-офф Лиги Чемпионов. Анчелотти потерял контроль над раздевалкой, игроки ссорились с президентом и не выполняли его указания, а лидеры "Наполи" не демонстрировали привычного уровня игры. Отставку Карло трудно назвать сенсационной, но его замену на Дженнаро Гаттузо понять откровенно сложно. К слову, Анчелотти долго без работы не оставался – трехкратный победитель ЛЧ возглавил "Эвертон" и выиграл два стартовых матча АПЛ.

Маурицио Сарри ("Челси")

Итальянец провел в Лондоне лишь один сезон, приведя "Челси" к победе в Лиге Европы и третьего места в АПЛ. Впрочем, летом Сарри разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию и вернулся в Италию, возглавив "Ювентус". Туринцы заплатили "Челси" компенсацию, сумма которой составила 1 млн евро. В Англии 60-летний тосканец выиграл первый титул в тренерской карьере, но его лондонский вояж сложился далеко неоднозначно. Постоянные слухи об увольнении, конфликты с соперниками, капитаном команды Гари Кэхиллом, особенно запомнилась перепалка тренера с голкипером "Челси" Кэпой. В финальном матче Кубка Английской Лиги испанский вратарь получил повреждение на последних секундах экстра-тайма, но отказался покидать поле, чем изрядно разозлил Сарри. В итоге Кэпа остался на серию пенальти и проиграл ее, а этот инцидент в Англии обсуждали еще несколько недель.

Роберт Морено (сборная Испании)

Летом Луис Энрике покинул сборную Испании, мотивировав это семейными обстоятельствами. Как выяснилось впоследствии, причина действительно была уважительной – дочь тренера страдала серьезной болезнью. Вместо Энрике главным тренером "Фурии Рохи" стал его ассистент Роберт Морено, который успешно завершил отбор на Евро 2020. К сожалению, 9-летняя дочь Луиса Энрике впоследствии умерла, а тренер воспользовался опцией возможного возвращения в национальную сборную и вновь возглавил команду. 42-летний Морено решил покинуть тренерский штаб сборной Испании и начать самостоятельную карьеру. Это привело к серьезному скандалу в стране – Энрике заявил, что не хочет видеть бывшего ассистента в своей команде. Сам Морено отметил, что было бы справедливо дать ему возможность поработать с командой на Евро 2020 в статусе главного тренера. Кто прав, кто виноват – знают только Морено, Энрике и руководство Федерации футбола Испании (да и они, пожалуй, не знают!). Именно эта отставка стала едва ли не самой скандальной в 2019 году.

Массимилиано Аллегри ("Ювентус")

После 5-ти лет на посту главного тренера "старой синьоры" Аллегри решил взять паузу в карьере и перевести дыхание, несмотря на еще год действующего контракта. За период, проведенный в Пьемонте, Массимо завоевал 11 трофеев и вывел "Ювентус" в финал Лиги чемпионов. Гегемония туринцев в Серии "А" продолжилась, не хватило только европейского титула. Бессмысленно отрицать, что именно за время работы Аллегри туринский клуб вышел на совершенно новый уровень, вернув себе звание европейского гранда. Клуб и тренер разошлись мирно, без претензий друг к другу. Стороны продемонстрировали отличное взаимоуважение, которого так не хватает в современном мире. Однако, понятно, что уход такого именитого тренера, как Аллегри, не мог не попасть в наш рейтинг.

Нико Ковач ("Бавария")

Флагман немецкого футбола попрощался с хорватским тренером, который привел команду к чемпионству и победе в Кубке страны. Впрочем, в Мюнхене такие вещи считаются банальными, а в Лиге Чемпионов 2018/19 "Бавария" под руководством Ковача вылетела уже в первом раунде плей-офф, уступив "Ливерпулю". Текущий сезон начался для "Ротэн" тяжеловато, но ситуация выглядела контролируемой – на момент отставки Ковача "Бавария" отставала от лидера чемпионата всего на 4 очка, а также гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Интересно, что, по сути, хорват потерял работу из-за своего бывшего клуба – франкфуртского "Айнтрахта", который разбил мюнхенцев со счетом 5:1 в чемпионате. Слухи об отставке Ковача активно раздавались еще год назад. Неубедительная игра команды и регулярные слухи о конфликтах с лидерами, которые почти открыто намекали на несоответствие тренера занимаемой должности. "Здесь тебе не Франкфурт", – фраза Хамеса Родригеса фактически отражает всю карьеру хорвата в Мюнхене. По сути, Ковач был обречен чуть ли не сразу после прихода в Баварию.

Унаи Эмери ("Арсенал")

Баск не стал новым Венгером для "канониров", проведя в Лондоне всего полтора года. Эмери не сумел вернуть "Арсенал" в Лигу Чемпионов, а в финале любимой для тренера Лиги Европы лондонцы без шансов уступили своим землякам из "Челси". Провальный старт сезона 2019/20, напряженная атмосфера в раздевалке и ужасная безвыигрышная серия, по сути, решили судьбу Эмери. В ноябре руководство "канониров" приняло решение об увольнении специалиста, который провел на должности 516 дней. В текущем сезоне "Арсенал" превратился в настоящего середняка АПЛ, после ухода Эмери ситуация не улучшилась – команда опустилась во вторую половину таблицы.

Сантьяго Солари ("Реал" Мадрид)

Аргентинец сменил на посту главного тренера "Реала" Лопетеги, который откровенно провалился в Мадриде. Впрочем, и работу Солари в лагере "бланкос" трудно назвать блестящей – именно под его руководством команда вылетела из Лиги Чемпионов и Кубка Испании, а также потеряла практически все шансы на чемпионский титул. Аргентинский специалист провел в статусе наставника Королевского клуба только 28 матчей. Вместо Солари "Реал" возглавил Зинедин Зидан, который согласился вернуться в клуб. Безусловно, сама по себе фигура Солари не привлекает значительное внимание, но изменение на тренерской скамье мадридского "Реала" – всегда событие.