Самые неожиданные полуфиналисты ЛЧ в истории
Время от времени даже в Лиге Чемпионов случаются сюрпризы. Вспомним самых неожиданных полуфиналистов в истории турнира.
1. «Рейнджерс», 1992/93
Первый сезон ЛЧ ещё не обзавёлся полуфиналом, но «Рейнджерс» удивили всех, добравшись до последних 180 минут до исторического финала. Вдохновившись голами Элли Маккойста и Марка Хейтли, «джерс» сначала выбили «Лидс», победив в «Битве за Британию» со счётом 4:2, а затем прошли в групповой этап, где их поджидали московское ЦСКА, «Брюгге» и «Марсель».
Подопечные Уолтера Смита не проиграли ни разу. Но удача им изменила: ничья с «Марселем» и ЦСКА, а также победа французов над «Брюгге» означали вылет из соревнования. Обидно.
2. «Панатинаикос», 1995/96
После победы над скромным «Ольборгом» «Панатинаикос» завоевал культовый статус в родной Греции. Это и понятно: клуб занял первую строчку в группе с «Нантом» и «Порту». Добиться такого успеха им помог лучший в истории команды бомбардир Кшиштоф Важиха.
По пути к полуфиналу греки прошли варшавскую «Легию», ну а дальше их ждал «Аякс», в своё время побивший «зелёных» в финале 1971-го года.
Важиха был так хорош, что греки вновь мечтали о финале, тем более что в Амстердаме удалось выиграть со счётом 1:0. Это было первое поражение голландцев за 22 игры! Но ответная встреча оказалась греческой трагедией – «Аякс» выиграл со счётом 3:0 благодаря дублю Яри Литманена.
3. «Динамо» Киев, 1998/99
Ещё до того, как гранды стали обескровливать команды поскромнее, киевское «Динамо» могло похвастаться выдающимся составом под предводительством не менее выдающегося тренера Юрия Лобановского.
В составе, который объединял опытных ветеранов и талантливых юнцов, выступали такие звёзды, как Каха Каладзе, Олег Лужный, Сергей Ребров и, конечно же, Андрей Шевченко. И по пути к полуфиналу они не жалели никого – ни «Реал», ни «Арсенал».
Шева сам записал в свой актив 10 голов в ЛЧ. Но путь ему преградила «Бавария», которая не запнулась даже после счёта 3:1 в Киеве благодаря дублю Андрея. Немцы продолжали идти вперёд, забив дважды в последние 12 минут – 3:3. Золотое поколение «Динамо» в Баварии уже ответить ничем не смогло – единственный гол Марио Баслера решил исход встречи.
4. «Лидс Юнайтед», 2000/01
Единственная в истории «Лидса» кампания в ЛЧ получилась запоминающейся. Удалось пройти настоящую группу смерти, в которую входили «Барселона», «Милан» и «Бешикташ». Но то – только первый групповой этап. Во втором же был переигран грозный «Лацио».
В четвертьфинале уже поджидал чемпион Примеры «Депортиво». Первая встреча на «Элланд Роуд» вошла в историю: уверенные 3:0 стали возможны благодаря геройствам Алана Смита, Иана Харта и Рио Фердинанда. Испанцы пытались отыграться дома, но даже двух голов не хватило.
В полуфинале маячили другие испанцы – «Валенсия». Дома на табло горел невзрачный счёт 0:0, а вот на «Месталье» Гаиска Мендьета был попросту неостановим.
5. «Вильярреал», 2005/06
В 2006 году «Вильярреал» выскочил как чёрт из табакерки, заставив всех обратить на себя внимание. Во многом это заслуга тренера Мануэля Пеллегрини и звезды Хуана Романа Рикельме.
Сначала «жёлтая субмарина» потопила «Эвертон», а затем торпедировала «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс» и «Интер».
В полуфинале их ждал «Арсенал». В первом матча на «Хайбери» ждало поражение 1:0, а вот дома пенальти позволил надеяться на дополнительное время. На точку отправился Рикельме, но Йенс Леманн выдал чудо-сэйв.
6. «Лион», 2009/10
В начале «нулевых» «Лион» был лидером французской лиги. Всё стало меняться к 2009 году, когда своё слово решили вставить выскочки из Бордо. Но несмотря на череду неудач, французы превосходно показали себя в ЛЧ, где переиграли «Ливерпуль» и добрались до стадии плей-офф.
Дальше – больше. Сначала был переигран «Реал» благодаря юному таланту Миралема Пьянича, а затем – «Бордо». Но только лионцы стали мечтать о финале, как путь им преградила «Бавария», которая в полуфинале уничтожила французов со счётом 4:0.
7. «Шальке», 2010/11
Летом 2010 года легенда «Реала» Рауль взял и перешёл в «Шальке». В новом коллективе он не планировал отдыхать, и надеялся блеснуть напоследок в Лиге Чемпионов. К счастью, «Шальке» и сам был не слаб, и планировал пройти как можно дальше.
В том составе выступали такие монстры, как Мануэль Нойер, Юлиан Дракслер и Иван Ракитич. В плей-офф Рауль вновь напомнил, что есть ещё порох в пороховницах, и записал в свой актив важнейшие голы в ворота «Валенсии» и «Интера».
Но даже Нойер не помог в игре с «Манчестер Юнайтед», который разгромил гельзенкирхенцев с общим счётом 6:1. Через год и Рауль ушёл, успев, однако, навсегда полюбиться фанатам «горняков».
Юрий Сергеев
опрос
Лента новостей
-
Самые неожиданные полуфиналисты ЛЧ в истории
-
Комличенко мечтает выступать за "Реал"
-
"Манчестер Сити" обновил собственный рекорд по голам в домашних матчах
-
Очередной перл Эвра: футболист в женском парике исполнил зажигательный танец со шваброй
-
Погба хочет зарабатывать в "Реале" 24 миллиона в год
-
Хавбек ЦСКА Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ
-
Нигматуллин: "Отпустив Ерёменко, "Спартак" кусает всё, что можно"
-
"Манчестер Сити" готовит предложение по Неймару
-
Гаттузо прокомментировал победу над "Болоньей"
-
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
-
"Кёльн" вернулся в Бундеслигу
-
Мамаев: "Хотелось бы вернуться в большой спорт"
-
Вальверде рассказал, как "Барселона" должна играть с "Ливерпулем" на "Энфилде"
-
Де Лигт отказал "Манчестер Юнайтед"
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих атакующих полузащитниках в категории U-23
-
Главные новости дня: 6 мая
-
1
"Манчестер Сити" согласовал трансфер Бруну Фернандеша
-
2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
Линекер просит отдать Компани награду за лучший гол сезона
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4