Самые неожиданные полуфиналисты ЛЧ в истории

Время от времени даже в Лиге Чемпионов случаются сюрпризы. Вспомним самых неожиданных полуфиналистов в истории турнира.

1. «Рейнджерс», 1992/93

Первый сезон ЛЧ ещё не обзавёлся полуфиналом, но «Рейнджерс» удивили всех, добравшись до последних 180 минут до исторического финала. Вдохновившись голами Элли Маккойста и Марка Хейтли, «джерс» сначала выбили «Лидс», победив в «Битве за Британию» со счётом 4:2, а затем прошли в групповой этап, где их поджидали московское ЦСКА, «Брюгге» и «Марсель».

Подопечные Уолтера Смита не проиграли ни разу. Но удача им изменила: ничья с «Марселем» и ЦСКА, а также победа французов над «Брюгге» означали вылет из соревнования. Обидно.

2. «Панатинаикос», 1995/96

После победы над скромным «Ольборгом» «Панатинаикос» завоевал культовый статус в родной Греции. Это и понятно: клуб занял первую строчку в группе с «Нантом» и «Порту». Добиться такого успеха им помог лучший в истории команды бомбардир Кшиштоф Важиха.

По пути к полуфиналу греки прошли варшавскую «Легию», ну а дальше их ждал «Аякс», в своё время побивший «зелёных» в финале 1971-го года.

Важиха был так хорош, что греки вновь мечтали о финале, тем более что в Амстердаме удалось выиграть со счётом 1:0. Это было первое поражение голландцев за 22 игры! Но ответная встреча оказалась греческой трагедией – «Аякс» выиграл со счётом 3:0 благодаря дублю Яри Литманена.

3. «Динамо» Киев, 1998/99

Ещё до того, как гранды стали обескровливать команды поскромнее, киевское «Динамо» могло похвастаться выдающимся составом под предводительством не менее выдающегося тренера Юрия Лобановского.

В составе, который объединял опытных ветеранов и талантливых юнцов, выступали такие звёзды, как Каха Каладзе, Олег Лужный, Сергей Ребров и, конечно же, Андрей Шевченко. И по пути к полуфиналу они не жалели никого – ни «Реал», ни «Арсенал».

Шева сам записал в свой актив 10 голов в ЛЧ. Но путь ему преградила «Бавария», которая не запнулась даже после счёта 3:1 в Киеве благодаря дублю Андрея. Немцы продолжали идти вперёд, забив дважды в последние 12 минут – 3:3. Золотое поколение «Динамо» в Баварии уже ответить ничем не смогло – единственный гол Марио Баслера решил исход встречи.

4. «Лидс Юнайтед», 2000/01

Единственная в истории «Лидса» кампания в ЛЧ получилась запоминающейся. Удалось пройти настоящую группу смерти, в которую входили «Барселона», «Милан» и «Бешикташ». Но то – только первый групповой этап. Во втором же был переигран грозный «Лацио».

В четвертьфинале уже поджидал чемпион Примеры «Депортиво». Первая встреча на «Элланд Роуд» вошла в историю: уверенные 3:0 стали возможны благодаря геройствам Алана Смита, Иана Харта и Рио Фердинанда. Испанцы пытались отыграться дома, но даже двух голов не хватило.

В полуфинале маячили другие испанцы – «Валенсия». Дома на табло горел невзрачный счёт 0:0, а вот на «Месталье» Гаиска Мендьета был попросту неостановим.

5. «Вильярреал», 2005/06

В 2006 году «Вильярреал» выскочил как чёрт из табакерки, заставив всех обратить на себя внимание. Во многом это заслуга тренера Мануэля Пеллегрини и звезды Хуана Романа Рикельме.

Сначала «жёлтая субмарина» потопила «Эвертон», а затем торпедировала «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс» и «Интер».

В полуфинале их ждал «Арсенал». В первом матча на «Хайбери» ждало поражение 1:0, а вот дома пенальти позволил надеяться на дополнительное время. На точку отправился Рикельме, но Йенс Леманн выдал чудо-сэйв.

6. «Лион», 2009/10

В начале «нулевых» «Лион» был лидером французской лиги. Всё стало меняться к 2009 году, когда своё слово решили вставить выскочки из Бордо. Но несмотря на череду неудач, французы превосходно показали себя в ЛЧ, где переиграли «Ливерпуль» и добрались до стадии плей-офф.

Дальше – больше. Сначала был переигран «Реал» благодаря юному таланту Миралема Пьянича, а затем – «Бордо». Но только лионцы стали мечтать о финале, как путь им преградила «Бавария», которая в полуфинале уничтожила французов со счётом 4:0.

7. «Шальке», 2010/11

Летом 2010 года легенда «Реала» Рауль взял и перешёл в «Шальке». В новом коллективе он не планировал отдыхать, и надеялся блеснуть напоследок в Лиге Чемпионов. К счастью, «Шальке» и сам был не слаб, и планировал пройти как можно дальше.

В том составе выступали такие монстры, как Мануэль Нойер, Юлиан Дракслер и Иван Ракитич. В плей-офф Рауль вновь напомнил, что есть ещё порох в пороховницах, и записал в свой актив важнейшие голы в ворота «Валенсии» и «Интера».

Но даже Нойер не помог в игре с «Манчестер Юнайтед», который разгромил гельзенкирхенцев с общим счётом 6:1. Через год и Рауль ушёл, успев, однако, навсегда полюбиться фанатам «горняков».

Юрий Сергеев

