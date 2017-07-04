Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Июнь был богат на трансферные события, но осталось немало футболистов, которые также могут покинуть свои клубы в текущее трансферное окно. Некоторые из них уже открыто выразили свое желание сменить команду, кто-то ждет подходящего предложения. Вашему вниманию подборка наиболее востребованных игроков на трансферном рынке, которые, вероятнее всего, сменят клубную прописку уже этим летом.

Хамес Родригес ("Реал", 25 лет)

Стоимость: 50 миллионов евро (по данным портала Transfermarkt)

В минувшем сезоне: 22 матча в Ла Лиге - 8 голов и 6 ассистов

Кто претендует: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Челси"

Сколько придется заплатить: от 60 до 80 миллионов евро

В прошедшем сезоне колумбиец провел на поле в рамках Ла Лиги 1180 минут, всего тринадцать раз выйдя в основе команды. Но, несмотря на это, у Хамеса неплохая статистика: он пятый в "Реале" по забитым голам и шестой ассистент в команде. В высоком уровне мастерства колумбийца никто не сомневается, другое дело в его отношении к делу – в определенные моменты сезона Зидан даже не использовал его как первого запасного. Он восемнадцатый в команде по количеству сыгранных минут, сыграв всего на семнадцать минут больше молодого Марко Асенсио.

Вероятность того, что Хамес покинет Мадрид этим летом, очень высока. При должном отношении и доверии колумбиец может стать лидером любой команды. Конечно, с ним придется повозиться: привести в форму, найти оптимальную позицию и, для начала, заплатить немалую сумму за его трансфер. Наибольший интерес проявляет "Манчестер Юнайтед", и возможность в следующем сезоне наблюдать за Хамесом на полях Англии – одна из главных причин следить за трансферами этого лета. Если же Моуринью и Конте откажутся от данного приобретения, то ПСЖ без лишних разговоров выложит необходимую сумму и продолжит круговорот звезд в своем составе, в надежде обозначить себя одним из фаворитов Лиги чемпионов следующего сезона.

Ромелу Лукаку ("Эвертон", 24 года)

Стоимость: 50 миллионов евро

В минувшем сезоне: 37 матчей в Премьер-лиге - 25 голов и 6 ассистов

Кто претендует: "Манчестер Юнайтед", "Челси"

Сколько придется заплатить: от 80 до 100 миллионов евро

Бельгиец со стопроцентной вероятностью покинет "Эвертон" этим летом. В свое время "ириски" заплатили "Челси" за Лукаку 35 миллионов евро, сейчас же требуют чуть ли не в три раза больше. Пока, помимо лондонцев, на бельгийца также претендует "Манчестер Юнайтед". Зная фамилию агента Ромелу, можно предположить, что "Эвертон" свои деньги получит. Лукаку же получит возможность играть в Лиге чемпионов, и Мино Райола заработает на сделке очередные 20-30 миллионов евро.

Как "Челси", так и "Юнайтед" остро нуждаются в форварде. Приоритетом Моуринью был Гризманн, но тот, похоже, останется в "Атлетико". Антонио Конте, потеряв Диего Косту, также обязан выйти на трансферный рынок, или за него это сделают другие люди в руководстве "Челси". Лукаку великолепно себя проявил в не самом сильном клубе Английской Премьер-лиги, поэтому его трансфер в один из топ-клубов Англии может стать в перспективе очень выгодной сделкой. А что касается высокой цены бельгийца, то, все по полкам разложил агент футболиста: "Рынком правят покупатели. Так что если есть клуб, который нуждается в Лукаку и думает, что он стоит 100 миллионов, значит "Эвертон" прав, что просит эти деньги".

Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд, 20 лет)

Стоимость: 33 миллиона евро

В минувшем сезоне: 32 матча в Бундеслиге – 6 голов и 12 ассистов

Кто претендует: "Манчестер Сити", "Барселона", ПСЖ, "Бавария"

Сколько придется заплатить: от 50 до 90 миллионов евро

С момента перехода в Боруссию трансферная стоимость Дембеле увеличилась почти в 2,5 раза. Он обладает невероятной скоростью дриблинга, хорош как в завершении атак, так и в подыгрыше. Пока весь мир сходит с ума по Килиану Мбаппе, некоторые называют именно Усмана Дембеле лучшим молодым игроком Европы. Временами француз показывает на поле просто феноменальные вещи, обыгрывая на бешеных скоростях по два-три соперника за раз. Конечно, у такого стиля игры есть и обратная сторона: Усман часто заигрывается и не видит продолжения атаки через пас, но таких огрехов в его игре по сравнению с началом прошлого сезона стало значительно меньше.

На Дембеле претендует сразу несколько топ-клубов, в их числе и "Барселона". И если каталонцы всерьез решат приобрести француза, то никто в Европе не сможет им помешать. Барселона определенно нуждается в усилении правого фланга, и условные 90 миллионов евро не станут для них препятствием в приобретении игрока. Ну а атакующая четверка Неймар – Месси – Дембеле – Суарес будет способна "поставить на место" более успешных в последнее время игроков из Мадрида.

Андреа Белотти ("Торино", 23 года)

Стоимость: 30 миллионов евро

В минувшем сезоне: 35 матчей в Серии А – 26 голов и 7 ассистов

Кто претендует: "Челси", "Милан", ПСЖ

Сколько придется заплатить: от 40 до 100 миллионов евро

Говоря о Белотти, все выделяют его главное качество – умение забивать. В сезоне 2016-2017 из 26-ти мячей, забитых в составе "Торино", одиннадцать он забил правой ногой, пять – левой, еще десять – головой. Отменное голевое чутье всегда позволяет итальянцу оказываться в нужном месте, не тратя силы на всякий там дриблинг или попытки забить из-за пределов штрафной. Также Белотти очень вынослив – он будет держать в напряжении защиту соперника до самого финального свистка.

"Челси" рассматривают итальянца как альтернативу Ромелу Лукаку, но поговаривают, что Белотти даже в приоритете у Антонио Конте. "Милан" после покупки Андре Силвы не потерял интерес к форварду "Торино", и кто знает, может "россонери" решили этим летом закупиться по-крупному. Ну а ПСЖ фигурирует во всех новостях с большими цифрами, хотя и французам также необходим форвард. Не так давно Андреа переподписал контракт с "бордовыми" до 2021 года. Сумма отступных – 100 миллионов евро. Помимо данной суммы необходимо также согласие Белотти покинуть "Торино", ведь этот парень очень скромен и определенно дорожит тем, что имеет на данный момент. Но не исключено, что его отпустят и за гораздо более адекватную сумму, если сам игрок попроситься на выход.

Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд, 28 лет)

Стоимость: 65 миллионов евро

В минувшем сезоне: 32 матча в Бундеслиге – 31 гол и 2 ассиста

Кто претендует: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Милан"

Сколько придется заплатить: от 63 до 80 миллионов евро

Ещё не так давно переход Обамеянга в мадридский "Реал" казался вопросом одного-двух сезонов. Но время шло, интерес мадридцев постепенно угасал, и теперь Обамеянг если и есть в списке трансферных целей Переса, то далеко не на верхних строчках. Габонец давно признавался в своей любви к мадридскому клубу, он прибавлял с каждым сезоном, назабивал в Бундеслиге кучу голов, доказал всему миру свою состоятельность - в итоге мы читаем новости о его возможном переезде в Китай, а "Реал" борется за другого форварда. Вот она несправедливость. Перес отказался от лучшего бомбардира Бундеслиги последних лет ради приобретения 18-ти летнего мальчишки стоимостью Обамеянг х 2.



В начале лета Пьера связывали с ПСЖ, но французы в итоге отказались от трансфера, посчитав 70 миллионов слишком большой суммой. Тут же Габонцем стали интересоваться "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", но пока все на уровне слухов.

Обамеянг – один из сильнейших форвардов, доступных на данный момент на трансферном рынке. Возможно, самый сильный. И пока другие клубы отсчитывают по 100 миллионов, делая в первую очередь упор на молодость, условный "Ливерпуль" или "Арсенал" может совершить сделку года, заплатив не самую большую по нынешним меркам цену.

Алексис Санчес ("Арсенал", 28 лет)

Стоимость: 65 миллионов евро

В минувшем сезоне: 38 матчей в Премьер-лиге - 24 гола и 10 ассистов

Кто претендует: "Бавария", "Челси", "Манчестер Сити", "Ювентус"

Сколько придется заплатить: от 50 до 70 миллионов евро

Санчес провел свой самый сильный сезон в "Арсенале", набрав 34 очка по системе гол+пас в рамках чемпионата Англии. Но этого хватило только для итогового пятого места в таблице. Арсенал определённо не соответствует уровню амбиций Алексиса. Чилиец сейчас на пике карьеры, и у него в запасе осталось лет пять, чтобы выиграть что-то значимое. Сможет ли он добиться этого в Арсенале - большой вопрос.

Уже в конце сезона начали появляться слухи о желании Санчеса покинуть команду. Главные претенденты – "Манчестер Сити" и "Бавария". И если Гвардиола открыто не высказывался о намерении подписать чилийца, а Анчелотти просто выразил симпатию по отношению к этому игроку, то партнёр по сборной Артуро Видаль напрямую призывает Санчеса перейти в "Баварию".

У Алексиса контракт с канонирами до июня 2018, поэтому сумма трансфера не будет заоблачной, но Венгер своего лидера просто так не отпустит и будет до последнего пытаться его сохранить в команде. Но последнее слово будет за чилийцем, и мы можем стать свидетелями очередного перехода лидера "Арсенале" в стан конкурента.

Альваро Мората ("Реал", 24 года)

Стоимость: 40 миллионов евро

В минувшем сезоне: 26 матчей в Ла Лиге - 15 голов и 4 ассиста

Кто претендует: "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Челси"

Сколько придется заплатить: от 70 до 80 миллионов евро

Ситуация с Моратой не может оставить равнодушным ни одного футбольного болельщика. Форвард "Реала" в прошедшем сезоне всего четырнадцать раз выходил в основе команды в рамках Ла Лиги и забил пятнадцать мячей. А четыре ассиста испанца сделали его вторым в команде по системе гол+пас. Перед началом сезона 2016-2017 все были уверены, что именно Мората будет основным форвардом мадридцев, а на протяжении сезона болельщики просто требовали этого. Но Зидан упорно делал ставку на Бензема, и по окончании сезона упрекнуть его не в чем – результат на лицо.

Основными претендентами на испанца являются "Манчестер Юнайтед" и "Челси", также имеется интерес "Милана". Мората ранее заявлял, что в следующем сезоне они с Хамесом будут одноклубниками, поэтому вариант с переездом в Манчестер наиболее вероятен. В любом случае главное для Альваро - найти клуб, соответствующий его амбициям, в котором ему будут доверять. Тогда и посмотрим на его результативность. Но для начала Реал должен получить свои 70-80 миллионов, что сделает Морату самым дорогим испанским игроком в истории.

Килиан Мбаппе ("Монако", 18 лет)

Стоимость: 35 миллионов евро

В минувшем сезоне: 29 матчей в Лиге 1 – 15 голов и 8 ассистов

Кто претендует: "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Ливерпуль", "Арсенал", ПСЖ

Сколько придется заплатить: от 100 миллионов евро

Самый громкий трансфер лета, который пока не состоялся. Восемнадцатилетний французский форвард своей игрой вскружил головы всем топ-клубам Европы. С запросами к руководству "Монако" обращались Арсен Венгер с Юргеном Клоппом, однако самый серьезный интерес обозначил мадридский "Реал". Здесь фигурирует трансфер француза с возможностью остаться в аренде в "Монако" еще на год, даже ходят слухи о том, что Мбаппе поедет на воспитание к Венгеру, чтобы тот подготовил его для топ-клуба. Но во всех этих слухах касательно трансфера француза есть только один верный исход: Мбаппе перейдет в "Реал Мадрид", и никто в Европе не сможет этому помешать. Когда именно это случится и на каких условиях – пока неизвестно.

Килиан в свои восемнадцать показывает футбол очень высокого уровня. Обладая хорошей стартовой скоростью и дриблингом, Мбаппе может с легкостью обыграть нескольких защитников соперника. Но он очень редко заигрывается, всегда выбирая самый продуктивный вариант продолжения атаки. Также одно из ключевых качеств француза - умение находить свободные зоны в штрафной соперника, даже если ему противостоят защитники самого высокого уровня. Недаром все вокруг говорят о высоком футбольном интеллекте француза.

Все мнения относительно Мбаппе схожи в том, что француза ждет большое будущее, и главное для него сейчас – продолжать играть в футбол и не переходить в клуб, в котором ему не обеспечено место в стартовом составе.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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