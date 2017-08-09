Самые смешные мемы на неудачное фото Феллаини в матче с "Реалом"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини получил свою порцию славы в игре за Суперкубок УЕФА против мадридского "Реала".

Так, в одном из эпизодов игры фотографу удалось заснять лицо бельгийца после того, как оно повстречалось с мячом. Этот снимок и стал популярным в сети, где для него было придумано множество историй:

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