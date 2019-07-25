"Самые успешные звёзды России до 40 лет": Дзюба и Акинфеев попали в рейтинг Forbes
Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звёзд России до 40 лет.
В топ-40 серди прочих попали два футболиста - вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Артём Дзюба.
Голкипер ЦСКА занял в рейтинге 15-е место, а форвард "Зенита" - 9-е.
Отметим, что место в топе определялось на основе двух факторов: доход за год и популярность. Второй пункт зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в Yandex и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|3
|Ростов
|2
|4
|4
|Спартак Москва
|2
|4
|5
|Локомотив Москва
|2
|4
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|2
|4
|8
|Крылья Советов
|2
|3
|9
|Ахмат
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|3
|11
|ЦСКА Москва
|2
|3
|12
|Динамо Москва
|2
|1
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0