"Самые успешные звёзды России до 40 лет": Дзюба и Акинфеев попали в рейтинг Forbes

Теги игорь акинфеевартём дзюбацска москвазенит санкт-петербург

"Самые успешные звёзды России до 40 лет": Дзюба и Акинфеев попали в рейтинг Forbes

Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звёзд России до 40 лет.

В топ-40 серди прочих попали два футболиста - вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Артём Дзюба.

Голкипер ЦСКА занял в рейтинге 15-е место, а форвард "Зенита" - 9-е.

Отметим, что место в топе определялось на основе двух факторов: доход за год и популярность. Второй пункт зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в Yandex и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.

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