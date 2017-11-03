Самые впечатляющие тренировочные комплексы в мире

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Самые впечатляющие тренировочные комплексы в миреКаждому настоящему любителю футбола известны названия "Олд Траффорд", "Сантьяго Бернабеу", "Камп Ноу", "Маракана"... Однако далеко не каждый поклонник самого популярного вида спорта в мире знаком с тренировочными комплексами ведущих клубов планеты. Попробуем этот пробел устранить, представив самые впечатляющие учебные центры.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР В ЛА ТЮРБИ ("МОНАКО")

"СЬЮДАД" В МАДРИДЕ ("РЕАЛ")

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЭНФИЛД" ("ТОТТЕНХЭМ")

"СЬЮДАД ДО ГАЛО" ("АТЛЕТИКО МИНЕЙРО")

"САБЕНЕР ШТРАССЕ" ("БАВАРИЯ")

"ЭСПАЙЕР АКАДЕМИЯ" (КАТАР)

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "МИЛАНЕЛЛО" ("МИЛАН")

"КОЛНИ" В ЛОНДОНЕ ("АРСЕНАЛ")

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АОН" ("МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД")

"ЭТИХАД КАМПУС" ("МАНЧЕСТЕР СИТИ")

"СТЭПЛВУД" ("САУТГЕМПТОН")

"СЬЮДАД ЭСПОРТИВА ЖОАН ГАМПЕР" ("БАРСЕЛОНА")

"КЛЭРФОНТЕН" (ФРАНЦИЯ)

"МЕЛВУД" ("ЛИВЕРПУЛЬ")

"ПАРК СЕНТ-ДЖОРДЖ" (АНГЛИЯ)

"ЮВЕНТУС ЦЕНТР" В ВИНОВЕ ("ЮВЕНТУС")

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2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
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