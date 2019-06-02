Самые яркие фотографии Кинси Волански. Это она выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, во время финального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (2:0) на поле выбежала девушка в купальнике.

Позже стало известно, что это американская модель Кинси Волански, на инстаграм которой после инцидента подписалось около 500 тысяч подписчиков.

Мы подобрали самые яркие фото девушки из ее соцсети:

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