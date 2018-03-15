Вашему вниманию представляется подборка самых жёстких фолов и столкновений в сезоне 2017/18. Вот так выглядит отрицательная сторона футбола!

Видео: Самые жёсткие фолы и столкновения в сезоне 2017/18

Не пропустите: ФИФА в шоке от возможных бойкотов ЧМ-2018. | http://soccernews.ru