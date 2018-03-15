Самые жёсткие фолы и столкновения в сезоне 2017/18

Теги серхио рамосжорди альбасадио манеуэйн рунидиего годин

Самые жёсткие фолы и столкновения в сезоне 2017/18

Вашему вниманию представляется подборка самых жёстких фолов и столкновений в сезоне 2017/18. Вот так выглядит отрицательная сторона футбола!

Видео: Самые жёсткие фолы и столкновения в сезоне 2017/18

Не пропустите: ФИФА в шоке от возможных бойкотов ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов