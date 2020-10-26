Самюэль Умтити стал веганом

Французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити сообщил, что он стал веганом.

"Последние два года стали худшими в моей карьере. Порой я просто не хотел выходить из комнаты. Я оказался в глубокой заднице. У меня было много рецидивов травм. Проблема была не только в колене, а в общем дисбалансе. Мне пришлось начать все с нуля.

Сейчас я стал веганом. Я не ем ни мясо, ни рыбу. Я чувствую себя лучше благодаря растительному белку. Я никогда не был в такой хорошей физической форме. Я похудел на три килограмма, мне было нужно это", - приводит слова Умтити Canal Football Club.

Стоит отметить, что за последние два года 26-летний Умтити провел за "Барселону" всего 27 матчей в чемпионате Испании. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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