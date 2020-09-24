Самый богатый футболиста мира перешёл из "Лестера" в "Маритиму"

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Самый богатый футболиста мира перешёл из "Лестера" в "Маритиму"

"Маритиму" в своём официальном твиттере объявил о трансфере полузащитника "Лестера" Фаика Болкиаха.

22-летний игрок сменил команду на правах свободного агента. Условия его контракта с португальским клубом не разглашаются.

Болкиах - капитан сборной Брунея. Он является племянником правящего султана страны Хассанала Болкиаха. Личное состояние хавбека оценивается в 16,4 миллиарда евро, поэтому его называют самым богатом футболистом в мире.

За первую команду "Лестера" Болкиах не провёл ни одного матча. В системе "лис" он находился четыре года, а до этого тренировался в академиях "Арсенала", "Челси" и "Саутгемптона".

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